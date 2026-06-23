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Darphane işe alım başvurusu başladı! 124 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere yeni personel alımı için ilana açtı. Farklı meslek gruplarını kapsayan süreçte adayların başvuru kanalı, takvim ve kura aşaması gibi ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyor. Darphane işe alım ilanında başvurular yalnızca belirlenen dijital kanal üzerinden kabul edilecek. Darphane işe alım sürecinde adaylar, başvurularının ardından yapılacak kura ve sözlü sınav aşamalarını takip edecek. İşte, işe alım hakkında ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 23.06.2026 12:22 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 13:55
Darphane işe alım başvurusu başladı! 124 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için başvuru dönemi başladı. İstanbul'daki iş yerlerinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek alımda 14 farklı meslek grubunda kadro açıldı. Darphane işçi alımı ilanıyla birlikte başvuru tarihleri, şartlar ve adayların tabi tutulacağı değerlendirme sürecine ilişkin detaylar da belli oldu. Sürece ilişkin duyuru ve sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Darphane işe alım başvurusu başladı! 124 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirmek üzere toplam 124 kamu işçisi alacak. Alım, 14 farklı meslek grubunda gerçekleştirilecek.

Başvurular 22 Haziran 2026'da başladı ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Darphane işe alım başvurusu başladı! 124 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, Darphane işçi alımı başvurularını yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapabilecek. Online başvurular dışında; şahsen, posta yoluyla veya e-posta üzerinden iletilen başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR e-Şube ekranına giriş yaptıktan sonra Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ilanını bulması, başvuracağı kadronun özel koşullarını incelemesi ve işlemi sistem üzerinden tamamlaması gerekecek.

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Darphane işe alım başvurusu başladı! 124 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

DARPHANE İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuruların ardından adaylar noter kurasıyla belirlenecek. Noter kura çekimi 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde yapılacak. Kura tarihinin veya yerinin değişmesi durumunda yeni duyuru kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

KURA SONUÇLARI VE DİĞER HER TÜRLÜ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ!

Açık iş sayısının dört katı kadar asıl aday, noter kurası sonucunda sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavın tarih ve saati ise daha sonra ilan edilecek.

Darphane işe alım başvurusu başladı! 124 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

DARPHANE İŞÇİ ALIMINDA ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

İŞKUR üzerinden başvuru yapan ve şartları karşılayan adaylar arasından noter kurası gerçekleştirilecek. Kurada belirlenen adaylar, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü sınava katılacak. İşe yerleşen adaylar, iki aylık deneme süresiyle yasal asgari ücret üzerinden göreve başlatılacak.

Başvuru sonrasında teslim edilmesi gereken belgelere ilişkin duyuru ile kura sonuçları Darphane'nin resmi internet adresinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek.