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Darphane işe alım başvurusu başladı! 124 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere yeni personel alımı için ilana açtı. Farklı meslek gruplarını kapsayan süreçte adayların başvuru kanalı, takvim ve kura aşaması gibi ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyor. Darphane işe alım ilanında başvurular yalnızca belirlenen dijital kanal üzerinden kabul edilecek. Darphane işe alım sürecinde adaylar, başvurularının ardından yapılacak kura ve sözlü sınav aşamalarını takip edecek. İşte, işe alım hakkında ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 23.06.2026 12:22 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 13:55