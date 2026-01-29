Trend Galeri Trend Yaşam Davaro karakteri kimlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Davaro karakteri kimlerdendir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 29.01.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:23
SORU: Davaro karakteri kimlerdendir?

CEVAP: Hıyartolar

