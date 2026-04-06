Dayı 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 TV'de ilk kez ATV'de!

Türk sinemasının yakın dönem aksiyon ve dram türündeki öne çıkan yapımlarından "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" serisi, devam filmi "Dayı 2" ile izleyicisiyle buluşuyor. 6 Nisan 2026 Pazartesi günü ATV'de ekranlara gelecek olan film, başrolünü Ufuk Bayraktar'ın üstlendiği, kendi adalet anlayışıyla hareket eden bir kabadayının hayatına odaklanıyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2026 21:39
6 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen Dayı 2, güçlü oyuncu kadrosu ve İstanbul'un tarihi dokusunu yansıtan sahneleriyle öne çıkıyor. Ufuk Bayraktar'ın Cevahir rolüyle dönüp başrolü üstlendiği filmde Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Ümit Çırak ve Turgut Tunçalp de izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar yer alıyor.

DAYI 2 HİKAYESİ

Dayı: Bir Adamın Hikayesi serisinin ikinci bölümü, Cevahir'in hayatındaki kritik dönemeçleri ve kendi adaletini sağlama çabasını ekrana taşıyor. İlk filmde Anadolu'dan İstanbul'un sert sokaklarına uzanan yolculuğuyla dikkat çeken Cevahir, bu kez kurduğu düzeni dış tehditlerden korumak zorunda.

Ancak film sadece çatışmalar üzerine değil; Cevahir'in geçmişiyle hesaplaşması ve vicdanıyla onuru arasında verdiği içsel mücadele de öne çıkıyor. Sadakat, ihanet ve intikam temalarının işlendiği yapım, izleyiciye güç ve duygu çatışmalarının iç içe geçtiği bir hikâye sunuyor.

DAYI 2 OYUNCU KADROSU

Ufuk Bayraktar – Cevahir
Ergül Miray Şahin
Reha Özcan
Cem Özer
Yıldıray Şahinler
Recep Çavdar
Yüksel Arıcı
Sabahattin Yakut
Gizem Erdem
Ebru Karanfilci
Umut Oğuz
Süleyman Kadim Kabaali
Arın Kuşaksızoğlu
Kadir Toprak Karaman
Pınar Şenol
Şenol Önder

Emre Ertunç
Selim Güler
Deniz Felder
Sinan Çağala
Charles Carrol
Scott Wells
Michel Qissi

