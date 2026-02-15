DEAŞ’lı teröristlerin kan donduran planı ortaya çıktı! Babalarını öldürüp annelerini başkasıyla evlendireceklermiş: Suikast listesindeki isim ortaya çıktı

Yalova'da 3 polis memurunun şehit olduğu çatışmada etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı 5 teröristin bağlantılı oldukları kişilerin, kullandıkları 'Converstatıons' isimli mesajlaşma uygulamasının sohbet kaydında AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü'ye yönelik suikast hazırlığında oldukları belirlendi. Operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden kardeş olan 4'ünün, örgüte inanmayan kardeşlerini ve babalarını 'tağut' ve kafir ilan ettikleri, annelerini örgütten biriyle evlendirmeyi planladıkları ortaya çıktı.