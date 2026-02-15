DEAŞ’lı teröristlerin kan donduran planı ortaya çıktı! Babalarını öldürüp annelerini başkasıyla evlendireceklermiş: Suikast listesindeki isim ortaya çıktı

"ONLARLA BİRLİKTE OLMADIĞIMIZ TAKDİRDE BİZİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİLER"

Baba M.S.'nin şikayetçi olarak verdiği ifadenin de yer aldığı iddianamede, anne S.S.'nin de "Diğer kardeşlerinin, babasının ve benim kafir olduğumuzu, gücü ele geçirdiklerinde ya onlarla birlikte olacağımızı, olmadığımız takdirde bizi öldürmekle tehdit edip, kellemizi alacaklarını söylemeye başladılar. Birçok kez aile ortamında bu konular tartışıldı, kardeşler arasında bu fikirler yüzünden kavgalar çıktı. Diğer kardeşleri onlara bu yolun yanlış olduğunu söylemelerine rağmen çocuklarım Musa, Mehmet Cami, Lütfi ve Haşem söylemlerinden ve düşüncelerinden vazgeçmediler ve bu Ahlak Sünnet Dergisi'ne gitmeye, sohbetlerine katılmaya devam ettiler" dediği öğrenildi.