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Definecilere suçüstü! Roma dönemine ait çıktı....

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu belirlenen, üzerinde insan figürlerinin yer aldığı kabartmalı mezar stelini toprak altından çıkarmaya çalışırken yakalanan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 06.12.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 11:17
Definecilere suç üstü! Roma dönemine ait çıktı....

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altıntaş ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan E.G.'nin tarlasında tarihi eser bulduğu ve toprak altından çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Definecilere suç üstü! Roma dönemine ait çıktı....

Savcılık talimatıyla E.G., takibe alındı. Düzenlenen operasyonda E.G.'nin yanı sıra H.G., S.G. ve M.A.G., mezar stelini kaçak kazı yaparak çıkarmaya çalışırken yakaladı.

Definecilere suç üstü! Roma dönemine ait çıktı....

VİDEO ÇEKİP DEĞER BİÇMİŞLER

Şüphelilerin, yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen mezar taşının topraktan çıkarılan kısımlarını videoya alıp, 7 milyon lira değer belirledikleri ve satmak için müşteri aradıkları tespit edildi.

Definecilere suç üstü! Roma dönemine ait çıktı....

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da dedektör ele geçirildi.

Definecilere suç üstü! Roma dönemine ait çıktı....

MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu belirlenen, 165 santim uzunluğunda, 90 santim genişliğinde ve 30 santim kalınlığında olan, üzerinde kabartmalı insan figürleri bulunan mezar steli, incelenmesi için Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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