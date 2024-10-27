DEHA 6. BÖLÜM İZLE FULL HD | Show TV canlı yayın ile Deha son bölüm izle kesintisiz, tek parça

Deha 6. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri ile araştırılıyor. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen'i oyuncu kadrosunda bir araya getiren yapım her hafta pazar günleri seyirci ile buluşuyor. 27 Ekim 2024 tarihli yeni bölümde Devran, İskender'in attığı bu kazık sonrası çok daha planlı hareket etmeye ve Karga'yla yeniden çalışmaya başlar. Aynı anda hem Boran'ın katilinin izini sürerken hem de İskender'e kendini hatırlatmayı başarır. İşte, Show TV ile Deha 6. yeni bölüm izle linki...