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DEHA 6. BÖLÜM İZLE FULL HD | Show TV canlı yayın ile Deha son bölüm izle kesintisiz, tek parça

Deha 6. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri ile araştırılıyor. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen'i oyuncu kadrosunda bir araya getiren yapım her hafta pazar günleri seyirci ile buluşuyor. 27 Ekim 2024 tarihli yeni bölümde Devran, İskender'in attığı bu kazık sonrası çok daha planlı hareket etmeye ve Karga'yla yeniden çalışmaya başlar. Aynı anda hem Boran'ın katilinin izini sürerken hem de İskender'e kendini hatırlatmayı başarır. İşte, Show TV ile Deha 6. yeni bölüm izle linki...

Giriş Tarihi: 27.10.2024 18:02 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 18:03
DEHA 6. BÖLÜM İZLE FULL HD | Show TV canlı yayın ile Deha son bölüm izle kesintisiz, tek parça

Deha 6. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Bir baba oğlun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini işleyen yapımın bu hafta yayınlanan yeni bölümünde Evin yeni sahiplerini gören aile dehşete düşmüştür ama Devran'ın başındaki Karga tehlikesi Gülce'nin bu duruma zorunlu olarak göz yummasına neden olur. İşte, Deha son bölüm izle tek parça,full HD, kesintisiz seçenekleri ile haberimizde...

DEHA 6. BÖLÜM İZLE FULL HD | Show TV canlı yayın ile Deha son bölüm izle kesintisiz, tek parça

DEHA 6. BÖLÜM İZLE

27 Ekim 2024 tarihli bölümü izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/deha-

DEHA 6. BÖLÜM İZLE FULL HD | Show TV canlı yayın ile Deha son bölüm izle kesintisiz, tek parça

DEHA 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Devran, İskender'in attığı bu kazık sonrası çok daha planlı hareket etmeye ve Karga'yla yeniden çalışmaya başlar. Aynı anda hem Boran'ın katilinin izini sürerken hem de İskender'e kendini hatırlatmayı başarır.

DEHA 6. BÖLÜM İZLE FULL HD | Show TV canlı yayın ile Deha son bölüm izle kesintisiz, tek parça

Evin yeni sahiplerini gören aile dehşete düşmüştür ama Devran'ın başındaki Karga tehlikesi Gülce'nin bu duruma zorunlu olarak göz yummasına neden olur.

DEHA 6. BÖLÜM İZLE FULL HD | Show TV canlı yayın ile Deha son bölüm izle kesintisiz, tek parça

Devran, İskender'in attığı bu kazık sonrası çok daha planlı hareket etmeye ve Karga'yla yeniden çalışmaya başlar. Aynı anda hem Boran'ın katilinin izini sürerken hem de İskender'e kendini hatırlatmayı başarır.

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