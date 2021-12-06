Dehşete düşüren devekuşu halkı! Sadece 2 ayak parmakları var ve koşamıyorlar

Yer yüzünde birbirinden tuhaf ve görünce dehşete düşüren hastalıklar var. Bazın insanlar ömrü boyunca bu durumla yaşamak zorunda. Bazıları ise ne yazık ki çok dayanamadan hayata veda ediyor.
İKİ PARMAKLI KABİLE!
Zimbabwe 'nin devekuşu halkı, sadece iki ayak parmakları var.
VADOMA KABİLESİNİN ACI HİKAYESİ!
Zambezi Nehri Vadisi'nde yaşayan Vadoma kabilesi olarak biliniyorlar.
Ayakların üzerinde sadece iki ayak parmağı var. Orta ayak parmakları yok ve ikisi de çarpık.
DÖRTTE BİRİ BU HALDE!
Vadoma kabilesi 'ektrodactyly' olarak adlandırılan nadir bir rahatsızlıktan muzdarip ve bu durumun popülasyonun dörtte birini etkilediği biliniyor.
Vadomalar arasında genetik havuz küçük olması nedeniyle bu genetik hastalık Vadoma'da yaygın olarak kalmaktadır.