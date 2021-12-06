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Dehşete düşüren devekuşu halkı! Sadece 2 ayak parmakları var ve koşamıyorlar

Dünyanın farklı bölgelerinde belki de ilk kez karşılaşabileceğiniz ilginç hastalıklar var. Kimilerini görünce dehşete düşmemek elde değil. Bu korkunç haberin merkezi ise Afrika'nın fakir ülkesi Zimbabwe. Zambezi Nehri Vadisi'nde yaşayan Vadoma kabilesiinde çoğu çocuk iki parmaklı şekilde doğuyor. Acı bir hayatın beklediği Vadomalılar güçlükle de olsa yürüyebiliyor fakat koşmaları imkansız. Hayatları büyük sıkıntılar içerisinde geçen bu insanlara komşuları 'Devekuşu halkı' diyorlar. İşte dehşete düşüren Zimbabweli Devekuşu halkı ve o görüntüler...

Giriş Tarihi: 06.12.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 13:00
Dehşete düşüren devekuşu halkı! Sadece 2 ayak parmakları var ve koşamıyorlar

Yer yüzünde birbirinden tuhaf ve görünce dehşete düşüren hastalıklar var. Bazın insanlar ömrü boyunca bu durumla yaşamak zorunda. Bazıları ise ne yazık ki çok dayanamadan hayata veda ediyor.

İKİ PARMAKLI KABİLE!

Zimbabwe 'nin devekuşu halkı, sadece iki ayak parmakları var.

Dehşete düşüren devekuşu halkı! Sadece 2 ayak parmakları var ve koşamıyorlar

VADOMA KABİLESİNİN ACI HİKAYESİ!

Zambezi Nehri Vadisi'nde yaşayan Vadoma kabilesi olarak biliniyorlar.

Dehşete düşüren devekuşu halkı! Sadece 2 ayak parmakları var ve koşamıyorlar

Ayakların üzerinde sadece iki ayak parmağı var. Orta ayak parmakları yok ve ikisi de çarpık.

Dehşete düşüren devekuşu halkı! Sadece 2 ayak parmakları var ve koşamıyorlar

DÖRTTE BİRİ BU HALDE!

Vadoma kabilesi 'ektrodactyly' olarak adlandırılan nadir bir rahatsızlıktan muzdarip ve bu durumun popülasyonun dörtte birini etkilediği biliniyor.

Dehşete düşüren devekuşu halkı! Sadece 2 ayak parmakları var ve koşamıyorlar

Vadomalar arasında genetik havuz küçük olması nedeniyle bu genetik hastalık Vadoma'da yaygın olarak kalmaktadır.

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