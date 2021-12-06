Dehşete düşüren devekuşu halkı! Sadece 2 ayak parmakları var ve koşamıyorlar

Yer yüzünde birbirinden tuhaf ve görünce dehşete düşüren hastalıklar var. Bazın insanlar ömrü boyunca bu durumla yaşamak zorunda. Bazıları ise ne yazık ki çok dayanamadan hayata veda ediyor.

İKİ PARMAKLI KABİLE!

Zimbabwe 'nin devekuşu halkı, sadece iki ayak parmakları var.