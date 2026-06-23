Dejavu’yu unutun: Asıl tehlikeli olan Jamais Vu! Bir gün uyanıp odanıza baktığınızda..

Eski bir filozof olan St. Augustine, ilk olarak MS 400'de dejavu kavramından "yanlış hatıralar" olarak bahsetti, ancak dejavu terimini terimini ilk kullanan Fransız filozof Emile Boirac oldu. Bilim dünyası, onu Societe Medico-Psychologique'in bir toplantısında kullanmayı öneren bir nörolog olan FL Arnaud'dandı.

HAFIZA HATASI...

Yapılan araştırmalar, dejavunun doktorların epilepsiyi teşhis etmesine yardımcı olan bir işaret olduğunu gösterdi, ancak daha yakın tarihli araştırmalar bunun bir algı veya hafıza yanılması olabileceğini gösterdi. Bilim insanları, sürekli olarak dejavu nöbetleri geçiren insanları inceledi. Bu sorunun aslında beyinde temporal lob adı verilen, bölge ile bağlantılı olduğunu söylüyor. Buradaki sinir bağlantılarında olmaması gereken bir anda, ateşleme olduğunda sahte bir anı ve yaşanmışlık hissi ortaya çıkıyor. 2004 yılında yapılan bir araştırmaya göre, her 3 insandan 2 tanesi ömründe en az 1 defa dejavu gördüğünü açıkladı. Ayrıca bazı epilepsi hastalarının kriz geçirmeden önce Dejavu hissi yaşamış olmaları diğer ilginç tespittir. Yani dejavu'nun, aslında hatırlanan veya yeni oluşturulan bir anıda, meydana gelen ve yeniden yaşanmışlık hissi uyandıran bir hafıza hatası olarak görülmektedir.