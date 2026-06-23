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Dejavu'yu unutun: Asıl tehlikeli olan Jamais Vu! Bir gün uyanıp odanıza baktığınızda..
Dejavu'yu unutun: Asıl tehlikeli olan Jamais Vu! Bir gün uyanıp odanıza baktığınızda..
Her gün uyandığınız odanızın kapısından içeri girdiğinizde, her şeyin yerli yerinde olmasına rağmen orayı hayatınızda ilk kez görüyormuş gibi hissettiniz mi? Pek çok kişinin bildiği Déjàvu'nun tam tersi olan ve bilim dünyasını şaşkına çeviren 'Jamais vu' hissi mercek altında! Beyindeki o gizli 'kısa devre' aslında neyin habercisi? İşte kelimelerden mekanlara kadar hayatınızı bir anda yabancılaştıran o akılalmaz oyunun detayları...
Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 09:33