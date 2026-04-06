Trend Galeri Trend Yaşam DELİKANLI 2. BÖLÜM İZLEME EKRANI: Show TV ile Delikanlı yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

DELİKANLI 2. BÖLÜM İZLEME EKRANI: Show TV ile Delikanlı yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Delikanlı" dizisi, heyecan dolu ikinci bölümüyle pazartesi akşamı ekranlara geliyor. İlk bölümde yaşanan gelişmelerin ardından karakterlerin başına gelecek yeni olaylar ve sürprizler, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. "Delikanlı" 2. bölüm fragmanı, dizinin temposunu ve gizem dolu hikâyesini gözler önüne seriyor

Giriş Tarihi: 06.04.2026 23:13
DELİKANLI 2. BÖLÜM İZLEME EKRANI: Show TV ile Delikanlı yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Show TV'de yayınlanan "Delikanlı" dizisinin ikinci bölümü pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yeni bölümde karakterlerin başına gelecek gelişmeler ve önceki bölümde başlayan olayların devamı izleyicilerle buluşacak. Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün üstlendiği dizide ikinci bölümde öne çıkacak sahneler merak konusu.

DELİKANLI 2. BÖLÜM İZLEME EKRANI: Show TV ile Delikanlı yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

DELİKANLI 2. BÖLÜM İZLEME EKRANI

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Delikanlı dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/delikanli/3061

DELİKANLI 2. BÖLÜM İZLEME EKRANI: Show TV ile Delikanlı yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Delikanlı" dizisi, İstanbul'un varoşlarında büyüyen Yusuf'un hayat mücadelesini merkezine alıyor. Ailesine bakmak zorunda olan ve adaletsizliğe karşı duran Yusuf, ilk aşkı Hazan'la sakin bir yaşam kurmanın hayalini kurarken beklenmedik olaylar sonucu yeraltı dünyasının içine sürüklenir.

DELİKANLI 2. BÖLÜM İZLEME EKRANI: Show TV ile Delikanlı yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Kızılhan ailesinin gölgesinde gelişen olaylar, Sarp'ın planları ve Hazan'ın hayatında yaşanan değişimler, Yusuf'un yaşamını tamamen farklı bir yola sokar. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle geri dönen Yusuf için geçmiş, kapanmamış hesaplarla yeniden karşısına çıkar. Artık onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

DELİKANLI 2. BÖLÜM İZLEME EKRANI: Show TV ile Delikanlı yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

DELİKANLI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosu Aybike Ertürk ve ekibi tarafından kaleme alınan "Delikanlı" dizisi, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Mert Ramazan Demir (Yusuf), Melis Sezen (Hazan), Salih Bademci (Sarp), Mina Demirtaş (Dila), Onur Ünsal (Kamer), Gökhan Yıkılan (Korkut), Erdem Adilce (Remzi), Asena Girişken (Arzu), Velatnu Aydın (Murat), Fırat Altunmeşe (Saffet), Zehra Barto (Elmas), Dilara Yılmaz (Asya), Mine Teber (Meryem), Elçin Atamgüç (Makbule), Zamire Zeynep Özdemir (Nazan), Kerimcan Kamal (Tahsin), Necat Bayar (Tayyar), Ergun Kuyucu (Hüsnü), Sinem Öcalır (Fidan), Hakan Eksen (Gürbüz), Tuana Naz Tiryaki (Elif), Aslı Kaplan (Nimet), Gökhan Güvenatam (Halil) ve Devrim Yakut (Zühre) rol alıyor. Geniş kadrosuyla ekrana gelecek olan dizi, farklı karakterlerin kesişen hikâyelerini izleyiciye sunacak.

DELİKANLI 2. BÖLÜM İZLEME EKRANI: Show TV ile Delikanlı yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?