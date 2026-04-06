Delikanlı dizisi ne zaman, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? İlk bölüm yayın tarihi belli oldu!

Delikanlı dizisi; sürükleyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve İstanbul'un çarpıcı mekanlarıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi hedefleyen iddialı bir yapım olarak ön plana çıkıyor. Dizinin yayın tarihi yaklaşırken izleyiciler Delikanlı dizisinin yayınlanacağı kanal ve saati için araştırmalar yapmaya başladı. İşte yeni dizinin merak edilenlerine dair detaylar…

Giriş Tarihi: 06.04.2026 12:41
Fragmanı ile dikkat çekmeyi başaran Delikanlı dizisi, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Aşk, dram ve aksiyon temalarını bir araya getiren dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve gerçekçi mekanlarıyla izleyiciyi ilk bölümden ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Delikanlı dizisi, İstanbul'un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf'un hayat mücadelesini ve intikamını merkezine alıyor.

DELİKANLI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

  • Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir gençtir.
  • İlk aşkı Hazan ile sade bir hayat kurmayı hayal ederken kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının içine sürükler.
  • Yıllar sonra, bambaşka bir kimlikle geri dönen Yusuf, geçmişin yaraları ve saklanan sırlarla yüzleşmek zorunda kalır.
DELİKANLI DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE YAYINLANACAK?

Yayınlanan tanıtım fragmanlarıyla büyük merak uyandıran Delikanlı dizisinin ilk bölümü, 6 Nisan Pazartesi günü 20:00 saatinde Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

DELİKANLI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

  • Mert Ramazan Demir – Yusuf
  • Melis Sezen – Hazan
  • Salih Bademci – Sarp
  • Mina Demirtaş – Dila
  • Onur Ünsal – Kamer
  • Zehra Barto – Elmas
  • Velatnu Aydın – Murat
  • Devrim Yakut – Zühre
  • Zamire Zeynep Özdemir – Nazan
  • Ergun Kuyucu – Hüsnü
  • Mine Teber – Meryem
  • Elçin Atamgüç – Makbule
  • Kerimcan Kamal – Tahsin
  • Tuana Naz Tiryaki – Elif
  • Fırat Altunmeşe – Saffet
ÇEKİM MEKANLARI

Dizi, İstanbul'da Balat ve Fener çevresinde çekiliyor. Mahalle ve sokak çekimleri ile dizinin atmosferine gerçekçilik katılması amaçlanıyor.

YAPIM VE YÖNETİM

  • Yapımcı: Onur Güvenatam (OGM Pictures)
  • Yönetmen: Zeynep Günay & Recai Karagöz
  • Senarist: Aybike Ertürk ve ekibi