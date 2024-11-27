Demet Akalın ölümden döndüm dedi! Uzmanlar uyardı: “Zayıflamak isterken sağlığınızdan olmayın”

Son günlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Demet Akalın, şoke eden bir itirafta bulundu. Kilo vermek adına zayıflama iğnesi kullandığını söyleyen Akalın, "Bu yüzden ölümden döndüm" dedi. Giderek daha sık duyduğumuz zayıflama iğneleri ünlüler arasında da oldukça yaygın olmasına karşın birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Kansere ve hatta ölüme kadar götürebilen bu iğneler hakkında Sabah.com.tr merak edilenleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Ersin Özdemir, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Kayalar ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Görmüş Çakır'a sordu.