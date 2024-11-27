Demet Akalın ölümden döndüm dedi! Uzmanlar uyardı: “Zayıflamak isterken sağlığınızdan olmayın”

Zayıflama iğnelerinin çok tehlikeli bir hale geldiğini söyleyen Dyt. Ersin Özdemir, "bunlar hormonal dengeyi altüst ediyor, tokluk hissiyatı vermek amacıyla kullanılan bu iğnelerin binlerce yan etkisi var. Bu yan etkiler yeterince konuşulmuyor. Zayıflama iğneleri kişilerde tokluk hissi oluştururken bir yandan da kişilerin bağırsak mikrobiyotasında zararlı bakterilerin artışına sebebiyet vermekte hatta geçen sene İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre mide ve bağırsak kanserini artırmaya yönelik de etkisi bulunduğu gözlemlendi. Bunun yanı sıra cilt kuruluğu, sedef, egzama gibi hastalıklarda artış, bağırsak sağlığını bozma ve hatta mide delinmesine bile yol açabilmektedir" dedi.