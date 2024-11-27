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Demet Akalın ölümden döndüm dedi! Uzmanlar uyardı: “Zayıflamak isterken sağlığınızdan olmayın”

Son günlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Demet Akalın, şoke eden bir itirafta bulundu. Kilo vermek adına zayıflama iğnesi kullandığını söyleyen Akalın, "Bu yüzden ölümden döndüm" dedi. Giderek daha sık duyduğumuz zayıflama iğneleri ünlüler arasında da oldukça yaygın olmasına karşın birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Kansere ve hatta ölüme kadar götürebilen bu iğneler hakkında Sabah.com.tr merak edilenleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Ersin Özdemir, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Kayalar ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Görmüş Çakır'a sordu.

DUYGU AKSOY DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 27.11.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:45
Demet Akalın ölümden döndüm dedi! Uzmanlar uyardı: Zayıflamak isterken sağlığınızdan olmayın

Zayıflama iğneleri nasıl etki ediyor ve aslında nasıl adım adım ölüme sürüklüyor? Tüm detayları uzmanlardan öğrendik.

Demet Akalın ölümden döndüm dedi! Uzmanlar uyardı: Zayıflamak isterken sağlığınızdan olmayın

ZAYIFLAMA İĞNELERİ ADIM ADIM ÖLÜME SÜRÜKLÜYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ersin Özdemir, zayıflama iğneleri için dünya genelinde Türkiye'ye kadar çok fazla mağdur olan insan olduğunu belirtti. Sözlerine, "Son mağdurlardan bir tanesi de ülkemizin sanatçısı Demet Akalın. Kendisi sosyal medya hesaplarında bu zayıflama iğnelerini kullandığını, önce cildinin çok ciddi anlamda kuruduğunu, orantısız yani gereğinden çok kilo kaybettiğini ve bağırsak sağlığının bozulduğunu dile getirdi" şeklinde devam etti.

Demet Akalın ölümden döndüm dedi! Uzmanlar uyardı: Zayıflamak isterken sağlığınızdan olmayın

Zayıflama iğnelerinin çok tehlikeli bir hale geldiğini söyleyen Dyt. Ersin Özdemir, "bunlar hormonal dengeyi altüst ediyor, tokluk hissiyatı vermek amacıyla kullanılan bu iğnelerin binlerce yan etkisi var. Bu yan etkiler yeterince konuşulmuyor. Zayıflama iğneleri kişilerde tokluk hissi oluştururken bir yandan da kişilerin bağırsak mikrobiyotasında zararlı bakterilerin artışına sebebiyet vermekte hatta geçen sene İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre mide ve bağırsak kanserini artırmaya yönelik de etkisi bulunduğu gözlemlendi. Bunun yanı sıra cilt kuruluğu, sedef, egzama gibi hastalıklarda artış, bağırsak sağlığını bozma ve hatta mide delinmesine bile yol açabilmektedir" dedi.

Demet Akalın ölümden döndüm dedi! Uzmanlar uyardı: Zayıflamak isterken sağlığınızdan olmayın

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, bu iğnelerin aslında ilk olarak diyabet tedavisi için kullanılmaya başladığını söyledi. Ancak karın bölgesinde şişkinlik hisseden hastaları ayrıca uyarıyor.

Demet Akalın ölümden döndüm dedi! Uzmanlar uyardı: Zayıflamak isterken sağlığınızdan olmayın

KANSERE BİLE NEDEN OLABİLİR

Zayıflama iğnelerinin yan etkilerini sıralayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Kayalar, "Normalde bu tür iğnelerin yan etkileri bulantı, kusma, karın ağrısı, bazen alerjik reaksiyonlardır. Ancak bazı kişilerde kalp hastalıklarını ve böbrekleri de etkileyebilir. Özellikle geçmişi olan tiroitleri etkileyebilir. Pankreas ile ilgili sorunlara neden olabilir. Yani kısacası böbrekleri etkiler, bazen kalpte yan etkileri olabilir. Tiroitte ise kansere kadar gidebilecek yan etkileri var" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Kılıçlı ise ek olarak, ishal nadiren de kabızlık yapabilmektedir" dedi.

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