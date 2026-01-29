Trend
Galeri
Trend Yaşam
Deneyenlerin sadece yüzde 1’i 7 saniyede bulabiliyor! Resimdeki kuşları görebildiniz mi?
Deneyenlerin sadece yüzde 1’i 7 saniyede bulabiliyor! Resimdeki kuşları görebildiniz mi?
Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir optik illüzyon testi, kullanıcıların dikkat ve gözlem yeteneklerini sınamaya devam ediyor. "Sadece yüzde 1'i 7 saniyede çözebiliyor" iddiasıyla paylaşılan görsel, kısa sürede binlerce kişinin ilgisini çekti.
Giriş Tarihi: 29.01.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:03