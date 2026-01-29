Trend Galeri Trend Yaşam Deneyenlerin sadece yüzde 1’i 7 saniyede bulabiliyor! Resimdeki kuşları görebildiniz mi?

Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir optik illüzyon testi, kullanıcıların dikkat ve gözlem yeteneklerini sınamaya devam ediyor. "Sadece yüzde 1'i 7 saniyede çözebiliyor" iddiasıyla paylaşılan görsel, kısa sürede binlerce kişinin ilgisini çekti.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 13:58 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:03
Görselde ilk bakışta sıradan bir açık alan görülüyor. Arka planda yoğun yeşil çalılar, ön planda ise çim, yapraklar ve bitki kalıntıları yer alıyor. Ancak bu doğal manzaranın içine ustalıkla gizlenmiş altı farklı kuş bulunuyor.

7 SANİYENİZ VAR! KUŞLARI BULABİLİR MİSİNİZ?

Optik illüzyon testinde katılımcılardan, yalnızca 7 saniye içinde açık alana gizlenmiş kuşların sayısını tespit etmeleri isteniyor.

Görsel karmaşıklık ve renk benzerliği nedeniyle kuşlar ilk bakışta fark edilmiyor.

Uzmanlara göre bu tür görsel bulmacalar;

  • Dikkat süresini artırıyor
  • Odaklanma becerisini geliştiriyor
  • Beynin problem çözme ve analiz yeteneğini güçlendiriyor
Bu nedenle optik illüzyonlar, yalnızca eğlence değil aynı zamanda zihinsel egzersiz olarak da değerlendiriliyor.

ÇÖZÜM: KUŞLAR NEREDE SAKLANIYOR?

Zorlu bulmacanın çözümüne göre, kuşların tamamı görselin orta kısmında, ince kuru bir dalın çevresinde konumlanmış durumda. Doğal renklerle kamufle olan kuşlar, çevredeki yaprak ve dallarla neredeyse birebir uyum sağlıyor.

Toplamda 6 kuş, dikkatle bakıldığında dal etrafında seçilebiliyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, bu tarz optik illüzyonların düzenli olarak çözülmesinin;

  • Görsel algıyı güçlendirdiğini
  • Hafızayı desteklediğini
  • Zihinsel esnekliği artırdığını

belirtiyor.

Eğer 7 saniye içinde tüm kuşları bulamadıysanız endişelenmeyin.

Bu tür bulmacalar pratikle çok daha kolay çözülebiliyor.