Trend Galeri Trend Yaşam Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi'ne göre geri giden gemi kaç düdük çalar? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi'ne göre geri giden gemi kaç düdük çalar? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi'ne göre geri giden gemi kaç düdük çalar? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 31.12.2025 20:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:53
Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi’ne göre geri giden gemi kaç düdük çalar? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi'ne göre geri giden gemi kaç düdük çalar? 300 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi’ne göre geri giden gemi kaç düdük çalar? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

SORU: Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi'ne göre geri giden gemi kaç düdük çalar?

Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi’ne göre geri giden gemi kaç düdük çalar? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: 3 kısa düdük.

Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi’ne göre geri giden gemi kaç düdük çalar? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı