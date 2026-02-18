Trend Galeri Trend Yaşam Denizli sahur vakti 2026: Denizli İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl da şehirlerin dört bir yanına yayılan manevi bir coşkuyla karşılanıyor. Pamukkale'nin beyazından Çamlık'ın yeşiline kadar her noktada vatandaşlar, "İlk iftar ne zaman?" ve "Denizli sahur vakti ne zaman bitiyor?" sorularının cevabını aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı için hazırladığı güncel imsakiye verileriyle beraber, şehir merkezi ve çevre ilçelerindeki namaz saatleri kesinleşti. İşte Ramazan ayı için Denizli iftar saati, sahur (imsak) vakti ve merak edilen tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 10:04 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 10:06