Denizli'de Molozların Arasından Bir Tarih Çıktı! 2 Metrelik Beyaz Mermer Meğer Oymuş...

Denizli'nin dünyaca ünlü Laodikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, arkeoloji dünyasını heyecana boğan bir keşif yapıldı. Batı Tiyatrosu'nun sahne binasında, molozlar arasına yüzüstü bırakılmış halde bulunan 2 metre boyundaki beyaz mermer heykel, görenleri hayran bıraktı. İşte antik kentin kalbinde gün yüzüne çıkan keşfin detayları...

Giriş Tarihi: 23.04.2026 14:41
Denizli'de yer alan Laodikeia Antik Kenti, yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarıyla tarih sahnesinden yeni izler sunmaya devam ediyor. Son olarak Laodikeia Antik Kenti'nde Athena heykeli keşfi, antik kentin kültürel ve sanatsal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Geçmişin izlerini günümüze taşıyan bu keşif; antik dünyanın sanat, kültür ve yaşam biçimine dair önemli ipuçları sunmaya devam ediyor.

2 METRELİK ATHENA MOLOZLARIN İÇİNDEN YÜKSELDİ

Batı Tiyatrosu sahne binasında süren titiz çalışmalarda, yaklaşık 2 metre uzunluğunda beyaz mermerden yapılmış büyüleyici bir Athena heykeli bulundu. Heykelin, binanın dış duvarındaki moloz dolgu içerisinde yüzüstü şekilde bulunması, arkeologlar için büyük bir sürpriz oldu.

HOMEROS DESTANLARI GERÇEK OLUYOR

Milattan önce 2. yüzyıla tarihlenen üç katlı görkemli tiyatro binası, sadece gösteri alanı değil. Odysseus'un maceralarını anlatan sahnelerle donatılan bu yapı, son keşifle birlikte kültürel anlatımın merkezi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Athena heykeli, Augustus Dönemi'nin (MÖ 27 – MS 14) yüksek sanatsal kalitesini yansıtmasıyla da ön plana çıkıyor.

ATHENA HEYKELİNİN SANATSAL ÖZELLİKLERİ

Uzmanlara göre Laodikeia Antik Kenti'nde Athena heykeli, yüksek sanatsal işçiliğiyle dikkat çekiyor. Heykelde:
  • İnce dokumalı kolsuz peplos giysi
  • Boyunda pelerin (hylamis)
  • Göğüste Medusa başı ve yılan motifli aegis gibi detaylar öne çıkıyor.
Elbise kıvrımlarının doğal işlenişi ve detaylardaki incelik, heykelin usta bir sanatçı tarafından yapıldığını gösteriyor. Ayrıca arka yüzünün kaba bırakılması, eserin sütun arasına yerleştirilmek üzere tasarlandığını ortaya koyuyor.

DOKUMA KENTİ LAODİKEİA'NIN EŞSİZ TANRIÇASI

Antik çağda bir tekstil devi olan Laodikeia'da bulunan bu heykelin bir özelliği daha var. Athena burada savaşçı kimliğinden çok, dokuma yönüyle onurlandırılmış. Boynundaki pelerin (hylamis) detayıyla dünyada "ünik" yani eşsiz bir tipolojiye sahip olan bu eser, kentin dokuma kültürü ve düzenlenen festivaller hakkında paha biçilemez bilgiler sunuyor.

RESTORASYON DEVAM EDİYOR

Geleceğe Miras vizyonuyla koruma altına alınan bu eşsiz miras, 2026 yılının başından bu yana kesintisiz süren çalışmalarla ihya ediliyor. Sahne binasının her katında yükselen 16 sütun arasına yerleştirilen bu devasa heykeller, kentin eski ihtişamını günümüze taşıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör