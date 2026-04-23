Denizli’de Molozların Arasından Bir Tarih Çıktı! 2 Metrelik Beyaz Mermer Meğer Oymuş...

DOKUMA KENTİ LAODİKEİA'NIN EŞSİZ TANRIÇASI

Antik çağda bir tekstil devi olan Laodikeia'da bulunan bu heykelin bir özelliği daha var. Athena burada savaşçı kimliğinden çok, dokuma yönüyle onurlandırılmış. Boynundaki pelerin (hylamis) detayıyla dünyada "ünik" yani eşsiz bir tipolojiye sahip olan bu eser, kentin dokuma kültürü ve düzenlenen festivaller hakkında paha biçilemez bilgiler sunuyor.

RESTORASYON DEVAM EDİYOR

Geleceğe Miras vizyonuyla koruma altına alınan bu eşsiz miras, 2026 yılının başından bu yana kesintisiz süren çalışmalarla ihya ediliyor. Sahne binasının her katında yükselen 16 sütun arasına yerleştirilen bu devasa heykeller, kentin eski ihtişamını günümüze taşıyor.