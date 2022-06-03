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Denizli'de tarihi değiştirecek kaya resimleri bulundu: Türkler 1071'den önce de Anadolu'daydı'

Denizli'de araştırmacı Ümit Şıracı, Bekilli ilçesinde 2 ayrı noktada M.Ö. 3'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kaya resimleri buldu. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile birlikte bölgede inceleme yapan PAÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, "Kaya resimleri, tespitlerimizden net olarak söyleyebiliyoruz ki; 1071'den önce de buradaydık. Bunlar yüzeylere yazılmış birer mektuptur" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 03.06.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 13:57
Denizli’de tarihi değiştirecek kaya resimleri bulundu: Türkler 1071’den önce de Anadolu’daydı’

Kaya resimleri ve tamgalarla ilgili araştırmalar yapan Ümit Şıracı, Bekilli ilçesi kırsalında Türklerin Anadolu'ya 1071 yılından çok daha önce yerleştiğini gösteren kaya resimleri tespit etti.

Denizli’de tarihi değiştirecek kaya resimleri bulundu: Türkler 1071’den önce de Anadolu’daydı’

İki ayrı noktada kayalar üzerine kazınmış 33 figür belirlendi. İslamiyet öncesi dönemde şamanlarca kayalara kazınmış oldukları ifade edilen resimlerde Tatar ve Kıpçak tamgalarının yanı sıra Orta Asya'da sıklıkla görülen figürlere rastlandı.

Denizli’de tarihi değiştirecek kaya resimleri bulundu: Türkler 1071’den önce de Anadolu’daydı’

Buluntuların M.Ö. 3'üncü yüzyıldan başlayarak 19'uncu yüzyıla kadar tarihlendiği belirtildi. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve PAÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, figürlerin bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Denizli’de tarihi değiştirecek kaya resimleri bulundu: Türkler 1071’den önce de Anadolu’daydı’

'TÜRKLER 1071'DEN ÖNCE DE ANADOLU'DAYDI'

Denizli'de Türklerin stratejik geçiş noktalarını taradığını belirten Ümit Şıracı, "Burada tamga, kaya resmi, mezar taşı, balbal ve hatta kurganlar var. Bulduklarımızın değerlendirilmesi için üniversiteye bildirdik. Burada bir çalışma yürütüldü.

Denizli’de tarihi değiştirecek kaya resimleri bulundu: Türkler 1071’den önce de Anadolu’daydı’

Bunlar, Anadolu Türk tarihinin aydınlatılması için önemli veriler. Buluntular Türklerin Anadolu'ya 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi'nden önce geldiğini kanıtlayacaktır.

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