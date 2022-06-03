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Denizli'de tarihi değiştirecek kaya resimleri bulundu: Türkler 1071'den önce de Anadolu'daydı'
Denizli'de tarihi değiştirecek kaya resimleri bulundu: Türkler 1071'den önce de Anadolu'daydı'
Denizli'de araştırmacı Ümit Şıracı, Bekilli ilçesinde 2 ayrı noktada M.Ö. 3'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kaya resimleri buldu. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile birlikte bölgede inceleme yapan PAÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, "Kaya resimleri, tespitlerimizden net olarak söyleyebiliyoruz ki; 1071'den önce de buradaydık. Bunlar yüzeylere yazılmış birer mektuptur" dedi.
Giriş Tarihi: 03.06.2022 13:55
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 13:57