Denizli’de tarihi değiştirecek kaya resimleri bulundu: Türkler 1071’den önce de Anadolu’daydı’

'TÜRKLER 1071'DEN ÖNCE DE ANADOLU'DAYDI'



Denizli'de Türklerin stratejik geçiş noktalarını taradığını belirten Ümit Şıracı, "Burada tamga, kaya resmi, mezar taşı, balbal ve hatta kurganlar var. Bulduklarımızın değerlendirilmesi için üniversiteye bildirdik. Burada bir çalışma yürütüldü.