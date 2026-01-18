Trend Galeri Trend Yaşam Depremzede Sefa Yapıcı Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında duygusal anlar yaşatmıştı: Doktor olup hayatlara dokunmak istiyorum

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılan Adıyamanlı depremzede Sefa Yapıcı, depremde ablası ve kardeşi dahil 10 yakınını kaybetti. Tıp fakültesini kazanan Yapıcı, kardeşlerinin anısını başkalarının hayatına dokunarak yaşatmak istediğini söyledi

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 18.01.2026 06:56 Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 06:57
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının bu haftaki konuklarından biri de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi, Adıyamanlı 20 yaşındaki depremzede Sefa Yapıcı'ydı. 6 Şubat'taki asrın felaketine aile apartmanlarında yakalanan Yapıcı, yıkılan binada 23 yakınını kaybetti.

Ablası ve kardeşi de dahil 10 yakın akrabasını kaybeden Sefa Yapıcı, programda anlattıklarıyla izleyenleri hem hüzünlendirdi hem de yürekleri ısıttı. YKS'ye hazırlanırken depremin yaşandığını anlatan Yapıcı, "Annem ve babam ilk depremle beraber dışarı çıktı. Ben ise enkaz altında 3 saat kaldım. Yakınlarım enkaz altındaydı. Onlar için 6 gün boyunca orada çabaladım.

'HAYALİM DOKTOR OLMAKTI'

Annemin ve babamın belki de hayatta tutunacağı bir dal olmak için o enkazdan çıktım diyorum. Onlar için ayaktayım, onlar için bu mücadeleye devam ediyorum. Çocukluğumdan beri hayalim doktor olmaktı. Annem ve babamı mahcup etmedim. Depremden sonra bir yıl daha sınava hazırlandım ve tıp fakültesini kazandım. İnşallah doktor olup onları gururlandırmak istiyorum. Hayat devam ediyor, her şeye rağmen vazgeçmemek lazım.

Hayat bunu bana biraz erken de olsa öğretti. Belki sıcak yataklarında mutlu, huzurlu olup da ders çalışamıyorum diyen onlarca gence küçük bir ilham olurum diye buradayım. Hayalim insanlara dokunabilmek. Ablamın ve kardeşimin anısını bir başkasının hayatına dokunarak yaşatmak istiyorum" diyerek duygularını anlattı,

'BU HİKÂYENİN İÇİNDEN MUCİZE GİBİ ÇIKMIŞSIN'

Annem ve babam fiziksel engelli. İkisinin de deprem öncesi yüzde 70 engeli var. Babam çocukken geçirdiği omurilik felci, annem de küçükken damdan düştüğü için geçirdiği beyin travması sonucu epilepsi hastası oluyor. Bu rahatsızlıkla ilgili kolunda yanık var sağ, elinde his kaybı mevcut. Adıyaman'da TOKİ evlerinde kalıyorlar.

Benim doktorluğa adım atmam onları motive etti" dedi. Bu sözler üzerine program sunucusu Oktay Kaynarca, "Sen bütün bu hikâyenin içerisinden mucize gibi çıkmışsın" ifadesini kullandı. Yarışma sonunda 50 bin TL ödül kazanan Sefa Yapıcı'ya sosyal medya üzerinden binlerce destek mesajı geldi.