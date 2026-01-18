Depremzede Sefa Yapıcı Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında duygusal anlar yaşatmıştı: Doktor olup hayatlara dokunmak istiyorum

'HAYALİM DOKTOR OLMAKTI'



Annemin ve babamın belki de hayatta tutunacağı bir dal olmak için o enkazdan çıktım diyorum. Onlar için ayaktayım, onlar için bu mücadeleye devam ediyorum. Çocukluğumdan beri hayalim doktor olmaktı. Annem ve babamı mahcup etmedim. Depremden sonra bir yıl daha sınava hazırlandım ve tıp fakültesini kazandım. İnşallah doktor olup onları gururlandırmak istiyorum. Hayat devam ediyor, her şeye rağmen vazgeçmemek lazım.



