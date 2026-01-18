Trend
Trend Yaşam
Depremzede Sefa Yapıcı Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında duygusal anlar yaşatmıştı: Doktor olup hayatlara dokunmak istiyorum
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılan Adıyamanlı depremzede Sefa Yapıcı, depremde ablası ve kardeşi dahil 10 yakınını kaybetti. Tıp fakültesini kazanan Yapıcı, kardeşlerinin anısını başkalarının hayatına dokunarak yaşatmak istediğini söyledi
Giriş Tarihi: 18.01.2026 06:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 06:57