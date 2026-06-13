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Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Modern teknolojinin ve şehir hayatının keşmekeşinden tamamen kopuk, adeta zamanın durduğu bir yerde yaşamak nasıl olurdu? Çin'in dağlık Guizhou eyaletinde yer alan sıra dışı bir köy, bu sorunun tam karşılığı olarak tarihe geçiyor. Dev bir doğal çukurun en dibine saklanan bu köye dışarıdan bakıldığında hiçbir şey görünmüyor. Arabaların girmesinin imkansız olduğu, ulaşımın sadece atlarla sağlandığı bu gizemli köyde yol yok, araba yok ama elektrik ve internet var! İşte uçurumların arkasında saklanan o dünyadan uzak köyün hayret verici hikayesi…

Giriş Tarihi: 13.06.2026 14:27