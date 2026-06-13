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Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Modern teknolojinin ve şehir hayatının keşmekeşinden tamamen kopuk, adeta zamanın durduğu bir yerde yaşamak nasıl olurdu? Çin'in dağlık Guizhou eyaletinde yer alan sıra dışı bir köy, bu sorunun tam karşılığı olarak tarihe geçiyor. Dev bir doğal çukurun en dibine saklanan bu köye dışarıdan bakıldığında hiçbir şey görünmüyor. Arabaların girmesinin imkansız olduğu, ulaşımın sadece atlarla sağlandığı bu gizemli köyde yol yok, araba yok ama elektrik ve internet var! İşte uçurumların arkasında saklanan o dünyadan uzak köyün hayret verici hikayesi…

Giriş Tarihi: 13.06.2026 14:27
Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Shibing dağlarının derinliklerinde yer alan bu köy, coğrafya literatüründe "tiankeng" adı verilen, devasa ve çok derin bir doğal çukurun tam içinde bulunuyor. Çevresini saran dik kaya duvarları, köyü dış dünyadan ayıran dev bir kale duvarı gibi çalışıyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

DEV BİR DOĞAL ÇUKURUN İÇİNDEKİ GİZLİ DÜNYA

Dağların tepesinden bakıldığında bölge sadece derin bir yeryüzü yarığı gibi duruyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

AŞAĞIDA AYRI BİR YAŞAM VAR

Ancak o korkutucu uçurumdan aşağıya inildiğinde, ahşap evler, küçük tapınaklar, yeşil tarlalar ve berrak su kaynakları ortaya çıkıyor. Yüzyıllardır bu dik yamaçlar köy halkını hem korumuş hem de dünyadan izole etmiş.

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Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

KÖYE GİTMEK İSTEYEN ARABASINI DAĞDA BIRAKIYOR!

Bu gizemli yerleşime ulaşmak tam anlamıyla bir cesaret testi gerektiriyor. Köyü merak edenlerin ya da orada yaşayanların araçla içeri girmesi kesinlikle imkansız.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Sürücüler araçlarını dev çukurun kenarında bırakmak zorunda. Ardından, uçurumun dik yamacına oyulmuş tahta ve kaya geçitlerden oluşan, daracık bir patikada 1 saatlik yürüyüş başlıyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Yürüdüğünüz yolun hemen altında 100 metrelik devasa bir uçurum uzanıyor. Güvenlik için bazı noktalara kablolar çekilmiş olsa da yol sürekli nemli, kaygan ve zorlu.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Yağmur yağdığında taşlar adeta buz pistine dönüyor. Bu yüzden köyde motorlu hiçbir araç yok; tüm erzaklar, odunlar ve günlük ihtiyaçlar sadece atların sırtında taşınıyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

EN BÜYÜK ÇELİŞKİ: YOL YOK AMA İNTERNET VAR!

Köyün dünyayı hayrete düşüren ve ezber bozan en dikkat çekici tarafı ise modern altyapı ile geleneksel yaşamın yan yana durması. Tek bir tekerleğin bile dönemediği bu uçurum dibindeki köyde elektrik hattı kesintisiz çalışıyor. Dahası, köylüler dünyanın en izole hayatını yaşarken yüksek hızlı internet erişimine sahipler!


Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

GENÇLER GİDİYOR, YAŞAM YAVAŞLIYOR

Köyde kalan az sayıdaki nüfus, geçimini tamamen geleneksel tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Evlerin bahçelerinde tavuklar, domuzlar, inekler ve tabii ki köyün eli ayağı olan atlar besleniyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Ancak modern dünyanın cazibesi burayı da vurmuş durumda; genç nüfusun büyük kısmı internet üzerinden dünyayı görüp şehirlere göç ettiği için, o zorlu coğrafyadaki dikili tarlaların birçoğu artık boş kalmış durumda. Köy, internetin hızı ile atların yavaşlığı arasında zamana direnmeye devam ediyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

GENİŞLİK SADECE 30 METRE! DÜNYANIN EN DAR ŞEHRİNDE ULAŞIM YERALTINDAN İLERLİYOR…

Wumeng Dağları arasında yer alan dar vadide konumlanan Yanjin Country, şehrin ortasından geçen Guan Nehri, yerleşimi doğu ve batı olarak iki şerit halinde ayırmasıyla oluşuyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Bir zamanlar Çin'de nispeten bilinmeyen bir şehir olan Yanjin, kompakt yapısı ve geniş dağ manzaralarıyla izleyicilerin ilgisini çekerek sosyal medyada popülerlik kazanıyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Yanjin'e yapılan bir gezi, binaların kazıklar üzerine inşa edildiği ve suyun engelsiz manzarasının nadir değil, norm olduğu bir şehri ortaya koyuyor. Aslında, Yanjin büyüdükçe, nehir boyunca daha fazla ev ve yapı inşa ediliyor ve şu anda toplam beş kilometre uzunluğunda bir alana ev sahipliği yapıyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Nehir kenarına paralel olarak uzanan yollar ve yapılar, dağ yamaçlarına tutunmuş şekilde inşa edilmeleri ile dikkat çekiyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Karşılıklı konumlanan binalar arasında bulunan mesafe, bazı sokaklarda neredeyse el uzatılacak kadar kısa.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

En dar yerinde yalnızca 30 metre genişliğinde olan Yunnan şehrinin en geniş yeri ise 300 metre olarak biliniyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Sınırlı alana rağmen yaklaşık 400 bini aşan nüfusa sahip olan bu şehirde yaşam yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Yerel halk, dışarıdan bakıldığında sıkışık görünen kent düzenine rağmen yaşam alanlarının işlevsel olduğunu vurguluyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Kentin planı, yatay genişleme imkanı sunmadığından dolayı yüksek katlı yapılarla şekilleniyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Sel riskine karşı olarak yapılan bu yapı tarzı, alan tasarrufu da sağlıyor. Fenghuang gibi bölgelerde görülen ahşap örneklerden farklı olarak, Yanjin'deki ayaklı evler betonarme malzemeyle inşa edilmiş.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

ULAŞIM YER ALTINDAN İLERLİYOR

Şehirden geçen Neikun Demiryolu, yerleşimin altından yaklaşık 1800 metre boyunca tünelle ilerliyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Yanjin No. 1 Tüneli adı verilen bu hat, kent içindeki ulaşımı kolaylaştıran nadir altyapı unsurlarından sayılıyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Yavaş bir şekilde ilerleyen yeşil trenler, uçurum kenarındaki Yanjin North İstasyonu'nda durarak yolcularını indiriyor. Hat üzerindeki tren seferleri, otobüs ücretlerine yakın fiyatlarla bölge halkına hizmet veriyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

SİCHUAN İLE YUNNAN ARASINDAKİ GEÇİŞ NOKTALARINDAN BİRİ

Antik Güney İpek Yolu üzerinde yer alan bölge, geçmişte 'Sichuan-Yunnan Kapısı' adıyla anılmıştı. Qin Hanedanı döneminde inşa edilen Wuchi Yolu, merkezi Çin ile Yunnan arasındaki en eski resmi güzergahlardan biri sayılıyor. Günümüze kadar ulaşan bu 300 metrelik bölüm, tarihsel önemini koruyor.

Dev bir çukurun içine köy kurdular! Ulaşmak için uçurum kenarında saatlerce yürümek gerekiyor: Yol yok ama internet var!

Bölgede Han Hanedanlığı mezarlığı, Bo halkına ait uçurum tabutları ve Dousha Geçidi gibi birçok arkeolojik kalıntı da bulunuyor.