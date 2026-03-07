Trend Galeri Trend Yaşam DEV DERBİ! Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK - GS derbisine geri sayım!

DEV DERBİ! Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK - GS derbisine geri sayım!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev mücadelede Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Beşiktaş - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde iki takımın son haftalardaki performansı ve kadro tercihleri merakla takip ediliyor. Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesinde karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal futbol gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 07.03.2026 12:53
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

DERBİDE TAM KADRO

Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik derbiye tam kadro çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ağrıları nedeniyle ligin 24. haftasındaki Corendon Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyen Yunus Akgün ile Roland Sallai, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Dolmabahçe'de sahaya çıkabilecek.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Corendon Alanyaspor ile yapılan maçta birçok ilk 11 oyuncusunu dinlendiren Okan Buruk, elindeki geniş kadronun avantajını Beşiktaş derbisinde yaşayacak.

EMİRHAN VE TOURE YOK

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.