Trend Galeri Trend Yaşam Dev Randevu Kapıda! Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dev Randevu Kapıda! Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının en kritik sınavlarından birine çıkıyor! Sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Atletico Madrid'i İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Gözler Rams Park'taki bu dev randevuya çevrilmişken, taraftarlar "Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte maçın tarihi, başlama saati ve yayıncı kanal bilgileri.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 15:00 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:06
Dev Randevu Kapıda! Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken, Galatasaray 7. hafta mücadelesinde dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. İlk 6 maçta topladığı 9 puanla üst tur iddiasını sürdüren Aslan, taraftarının önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Karşılaşmadan alınacak puan, Galatasaray'ın doğrudan son 16 turunda play-off turundaki yerini garantileme yolunda hayati önem taşıyor. İşte Şampiyonlar Ligi takvimindeki o kritik gün.

Dev Randevu Kapıda! Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan resmi fikstüre göre, Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki dev karşılaşma:

Tarih: 21 Ocak 2026 Çarşamba

Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park

Dev Randevu Kapıda! Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbul'da oynanacak bu zorlu mücadelenin başlama saati 20.45 olarak belirlendi. Karşılaşmayı yönetecek hakem heyeti ise UEFA tarafından maç haftasında ilan edilecek.

Dev Randevu Kapıda! Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran TRT, bu sezon temsilcimizin maçlarını şifresiz olarak ekranlara taşıyor.

Dev Randevu Kapıda! Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU VE KALAN MAÇLAR

Galatasaray, Atletico Madrid maçının ardından lig aşamasını dev bir deplasmanla kapatacak:

Hafta Maç Tarih Saat
7. Hafta Galatasaray - Atletico Madrid 21 Ocak 2026 20:45
8. Hafta Manchester City - Galatasaray 28 Ocak 2026 23:00
Dev Randevu Kapıda! Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, 9 puanla 18. sırada yer alıyor.