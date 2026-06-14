Dev teknoloji şirketlerine tarihi şok! 17 yaşındaki genç dava açtı, YouTube ve Meta milyonlarca dolar tazminat ödeyecek!

DURAKLAMA İMKANI YOK

"Bu mekanizmanın en görünür örneklerinden biri sonsuz kaydırma sistemidir. Kullanıcı içerik tüketirken hiçbir doğal duraklama noktasıyla karşılaşmaz. Aşağı doğru kaydırdıkça yeni içerikler otomatik olarak gelir ve akış hiç bitmez. Örneğin sadece bir haber başlığına bakmak için uygulamayı açan bir kullanıcı, birkaç dakika içinde video, fotoğraf ve öneri içeriklerin ardı ardına gelmesiyle çok daha uzun süre uygulamada kalabilir. Çünkü sistem, "şimdi bırak" hissi yerine "bir sonraki içerik daha ilginç olabilir" düşüncesini sürekli canlı tutar."