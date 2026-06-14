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Dev teknoloji şirketlerine tarihi şok! 17 yaşındaki genç dava açtı, YouTube ve Meta milyonlarca dolar tazminat ödeyecek!
Dev teknoloji şirketlerine tarihi şok! 17 yaşındaki genç dava açtı, YouTube ve Meta milyonlarca dolar tazminat ödeyecek!
ABD'de 17 yaşındaki bir genç, 'Beni sosyal medya bağımlısı yaptılar' diyerek Meta ve YouTube'a dava açtı. Ve jüri, genci haklı bularak, şirketleri 6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Emsal olan bu dava, ekran bağımlılığının sadece bireysel bir zafiyet değil, tasarımın hepimizi bağımlı yapmak için kurgulandığını da ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:56