Dev yolsuzluk ve rüşvet davasında şoke eden itiraflar: Hastane vurgunu Rıza Akpolat’ın işi...

Ozan İş ile arasında geçen konuşmanın ardından Akpolat'ı aradığını belirten Önder Gedik, "Akpolat bana söz konusu satıştan bilgisinin olduğunu, satış işlemi tamamlandıktan sonra meclis üyelerine bilgi vereceğini söyledi. Sonrasında kendisi meclis üyelerine bilgi vermişti. Ozan İş ve Mustafa Mutlu satış işlemlerini yönetmiştir. Satış ihale yoluyla gerçekleşmiştir" dedi. İhale sürecini takip etmediğini, satış günü Aziz İhsan Aktaş ile tanıştığını ifade eden Önder Gedik, "Satıştan elde edilen 70 milyon Beşiktaş Belediyesi maaş ödemesinde kullanılmak üzere gönderildi. 400 milyon ise Beltaş'ın borcu için belediyeye aktarılmıştır" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme başkanı, Önder Gedik'e soruşturma aşamasında verdiği ilk ifadede Rıza Akpolat'ın satıştan bilgisi olmadığını söylediği ancak ikinci ifadesinde Akpolat'ın bildiğine dair beyanındaki çelişkisini sordu. Gedik, Akpolat'ın bildiğine dair beyanının geçerli olduğunu söyledi.