DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun sonuna yaklaşırken dev bir derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları basketbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Play-off sıralamasını doğrudan etkileyecek olan bu kritik mücadele, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda taraftarı önünde galibiyet arayan sarı-lacivertliler ile zirve takibini sürdüren siyah-beyazlıları karşı karşıya getirecek.

Giriş Tarihi: 29.04.2026 19:37
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain derbisi, basketbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Ligin 29. haftasında oynanacak bu dev karşılaşma, şampiyonluk yolunda kritik bir viraj niteliği taşıyor. Parkedeki bu büyük rekabette her iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki dev randevu için geri sayım başladı. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu büyük mücadele, saat 18:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmayı beIN Sports 5 ekranlarından takip edebilecekler.

Fenerbahçe Beko, yoğun bir maç trafiğinden geçiyor. EuroLeague play-off serisinde Zalgiris Kaunas ile kıran kırana bir mücadele veren sarı-lacivertli ekip, ligdeki liderlik koltuğunu korumak için Beşiktaş karşısında hata yapmak istemiyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör