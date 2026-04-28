Trend Galeri Trend Yaşam DGS BAŞVURU TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile DGS sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

Giriş Tarihi: 28.04.2026 21:27 Güncelleme Tarihi: 28.04.2026 21:29
Ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamayı hedefleyen adaylar için 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) süreci netleşti. ÖSYM'nin açıkladığı takvimle birlikte başvuru, sınav ve sonuç tarihleri kesinleşirken hazırlıklar da hız kazandı. Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan sınav, adayların lisans programlarına geçişinde belirleyici bir aşama olarak öne çıkıyor.

2026 DGS SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, ÖSYM'nin belirlediği merkezlerde sabah saatlerinde uygulanacak ve adaylar sınav saatinden önce salonlarda hazır bulunacak.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

2026 DGS başvuruları, 15 Mayıs ile 2 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemlerini bu tarihlerde tamamlayamayan adaylar için ise 11 Haziran 2026 günü geç başvuru fırsatı tanınacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Sınava katılan adayların merakla beklediği sonuçlar, 13 Ağustos 2026 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek. Sonuçlar açıklandığında adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak puanlarını öğrenebilecek.

