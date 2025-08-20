DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI 2025: ÖSYM ile DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar, 2025 yılı DGS kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için gerekli puanlar ve yerleştirme kriterleri merak konusu oldu. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile birlikte güncel kontenjanlar ve taban puan bilgileri paylaşılacak. Peki, 2025 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu, DGS tercih süreci ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Sıralama
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|12+0+2+0+1
11+0+2+0+1
12+0
11+0
|15
14
12
11
|349,47435
380,89353
376,38430
327,23208
|148.981
136.266
135.194
120.275
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|5+0+0+0+0
6+0+0+0+0
8+0
9+0
|5
6
8
9
|339,3944
355,76748
352,93808
292,06768
|166.888
177.504
170.904
178.910
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|71+0+0+0+0
71+0+0+0+0
60+0
55+0
|71
71
60
55
|280,07864
299,78493
294,48086
235,92921
|342.001
328.486
311.271
347.756
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|150+4+0+0+0
150+4+0+4+0
200+5
200+5
|154
158
205
205
|411,99719
433,09752
427,05086
367,00050
|70.521
74.033
77.738
73.658
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|39+0+1+0+1
44+0+1+0+1
45+0
30+0
|41
45
45
30
|408,1178
437,11299
440,77600
379,26700
|74.288
70.184
64.889
61.680
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
20+1
|31
31
31
21
|406,33072
433,48640
436,75425
370,20296
|76.108
73.650
68.534
70.385
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|3+0+0+0+1
3+0+0+0+1
3+0
5+0
|4
4
3
5
|405,58749
431,05156
439,98933
363,56592
|76.872
76.100
65.620
77.192
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|180+5+0+0+0
180+5+0+5+0
180+5
180+5
|185
190
185
185
|400,29015
419,66053
412,90311
354,19593
|82.341
87.900
92.100
87.196
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|8+0+1+0+1
8+0+1+0+1
9+0
9+0
|9
9
9
9
|398,42496
425,11473
419,86020
371,37507
|84.307
82.230
84.810
69.279
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|220+6+0+0+0
220+6+0+6+0
—
—
|226
232
—
—
|390,89635
406,03328
—
—
|92.480
103.304
—
—
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|10+0+2+0+1
10+0+2+0+1
12+0
12+0
|13
12
12
12
|388,44676
415,02549
425,01809
376,79429
|95.341
92.947
79.746
64.020
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|3+0+1+0+1
3+0+1+0+1
4+0
7+0
|5
4
4
7
|386,24138
408,80138
406,82937
344,38010
|97.823
100.084
98.614
98.595
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+3+25
100+3+0+3+25
100+3
—
|131
131
103
—
|384,56774
404,27973
404,50907
—
|99.724
105.432
101.083
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|12+0+2+0+1
12+0+2+0+1
12+0
11+0
|15
15
12
11
|380,75149
395,16542
390,27849
336,91854
|104.393
116.811
117.421
107.586
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|210+6+0+0+0
210+6+0+6+0
210+6
210+6
|216
222
216
216
|379,31244
403,94919
407,24468
349,52817
|106.146
105.828
98.136
92.467
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (İZMİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|280+7+0+0+0
280+7+0+7+0
280+7
280+7
|287
289
287
287
|377,69116
401,57628
397,65103
337,53299
|108.126
108.710
108.774
106.846
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|12+0+2+0+1
12+0+2+0+1
12+0
12+0
|15
13
12
12
|377,26241
402,59868
403,75660
348,80632
|108.660
107.438
101.878
93.309
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|130+4+0+4+0
130+4+0+4+0
130+4
130+4
|138
136
134
134
|376,7323
398,42551
390,20254
329,25961
|109.328
112.635
117.508
117.458
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|12+0+2+0+1
12+0+2+0+1
14+0
12+0
|15
14
14
12
|375,05195
402,03223
405,59297
358,42891
|111.439
108.157
99.899
82.488
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|10+0+2+0+1
10+0+2+0+1
10+0
9+0
|13
13
10
9
|374,61136
394,38219
381,31085
320,47388
|112.014
117.806
128.623
129.839
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ADANA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|140+4+0+0+35
140+4+0+4+35
160+4
160+4
|179
183
164
164
|374,43292
393,33781
386,72540
327,44588
|112.210
119.161
121.769
119.980
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|10+0+2+0+1
10+0+2+0+1
15+0
15+0
|12
11
15
15
|373,39337
399,34575
399,67683
346,98098
|113.575
111.489
106.416
95.421
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|8+0+1+0+1
8+0+1+0+1
7+0
6+0
|10
9
7
6
|372,44305
393,27202
382,46769
319,59621
|114.781
119.244
127.088
131.218
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ankara) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|160+4+0+4+0
160+4+0+4+0
160+4
150+4
|168
166
164
154
|372,24069
384,91259
378,61492
323,21339
|115.041
130.514
132.140
125.906
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|120+3+0+3+0
120+3+0+3+0
120+3
110+3
|126
124
123
113
|370,99902
389,51550
384,75228
327,33789
|116.699
124.267
124.251
120.124
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|4+0+1+0+1
7+0+1+0+1
10+0
—
|6
8
10
—
|370,74261
385,89753
371,01897
—
|117.015
129.123
142.659
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|11+0+2+0+1
11+0+2+0+1
13+0
13+0
|13
12
13
13
|370,26935
392,66075
382,99007
331,04757
|117.645
120.027
126.427
115.049
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (VAN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|90+3+0+3+0
90+3+0+3+0
90+3
90+3
|96
96
93
93
|370,15866
390,34408
380,12104
323,12327
|117.789
123.084
130.155
126.044
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
—
|62
64
62
—
|369,57943
386,59526
381,51963
—
|118.609
128.199
128.363
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANTALYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|210+6+0+6+0
210+6+0+6+0
210+6
200+5
|222
222
216
205
|368,68163
388,07474
384,23255
327,20658
|119.771
126.151
124.925
120.314
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (İZMİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|220+6+0+0+0
220+6+0+6+0
220+6
220+6
|226
230
226
226
|368,05619
390,24461
387,24678
330,06082
|120.596
123.227
121.110
116.356
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|130+4+0+0+0
130+4+0+4+0
130+4
130+4
|134
138
134
134
|367,67543
387,92159
383,21140
325,99579
|121.108
126.349
126.146
121.968
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|8+0+1+0+1
8+0+1+0+1
8+0
8+0
|10
9
8
8
|366,678
379,55862
373,59575
320,83886
|122.495
138.169
139.112
129.337
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|160+4+0+4+0
160+4+0+4+0
160+4
160+4
|168
168
164
164
|365,87392
383,03406
380,16141
325,97254
|123.697
133.246
130.108
122.010
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|3+0+1+0+1
3+0+1+0+1
4+0
9+0
|5
5
4
9
|364,77699
375,78886
370,68072
314,84929
|125.266
143.804
143.176
138.302
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (MERSİN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|180+5+0+5+0
180+5+0+5+0
180+5
180+5
|190
190
185
185
|364,22466
382,56753
377,49056
320,51531
|126.070
133.930
133.656
129.774
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|6+0+1+0+1
6+0+1+0+1
6+0
6+0
|8
8
6
6
|362,65892
385,67969
378,85332
321,48530
|128.339
129.443
131.795
128.374
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (KONYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|160+4+0+4+0
160+4+0+4+0
160+4
160+4
|168
168
164
164
|362,39304
380,92221
377,07835
320,87789
|128.709
136.229
134.223
129.273
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|8+0+1+0+1
8+0+1+0+1
9+0
9+0
|10
10
9
9
|361,4898
373,68950
362,46594
301,51083
|130.012
147.052
155.349
160.786
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|220+6+0+0+0
220+6+0+6+0
220+6
220+6
|226
232
226
226
|360,4571
383,80571
387,81455
333,92373
|131.516
132.148
120.404
111.339
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|7+0+1+0+1
7+0+1+0+1
8+0
7+0
|9
8
8
7
|360,41032
375,78750
369,60620
315,98059
|131.581
143.807
144.706
136.578
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|200+5+0+0+0
200+5+0+5+0
200+5
200+5
|205
210
205
205
|359,87146
378,59024
373,95008
313,96634
|132.374
139.599
138.666
139.688
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+3+0
100+3+0+3+0
100+3
90+3
|106
104
103
93
|359,5998
377,47439
380,58390
327,53007
|132.786
141.224
129.536
119.855
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|12+0+2+0+1
12+0+2+0+1
14+0
12+0
|15
13
14
12
|357,93681
381,11608
383,17118
333,76481
|135.309
135.985
126.189
111.524
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|8+0+1+0+1
8+0+1+0+1
9+0
9+0
|10
10
9
9
|357,87313
374,12650
369,27151
309,00290
|135.402
146.364
145.194
147.760
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|7+0+1+0+1
7+0+1+0+1
8+0
8+0
|9
9
8
8
|357,51835
375,69807
372,39943
310,46549
|135.909
143.957
140.730
145.390
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|200+5+0+5+50
200+5+0+5+50
200+5
200+5
|260
260
205
205
|357,24047
372,11776
370,17795
314,04279
|136.326
149.433
143.886
139.575
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|8+0+1+0+1
8+0+1+0+1
8+0
8+0
|9
9
8
8
|356,93254
378,61914
378,49775
323,98624
|136.805
139.556
132.295
124.776
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|90+3+0+3+0
90+3+0+3+0
90+3
90+3
|96
95
93
93
|355,45109
375,52715
371,39162
318,73404
|139.195
144.234
142.126
132.482
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (MARDİN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|80+2+0+2+0
80+2+0+2+0
80+2
70+2
|84
84
82
72
|354,90364
375,88682
367,55543
314,60463
|140.059
143.650
147.770
138.703
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|130+4+0+4+0
130+4+0+4+0
130+4
120+3
|138
137
134
123
|354,85529
373,94318
367,71949
314,27241
|140.130
146.659
147.513
139.203
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|9+0+2+0+1
9+0+2+0+1
9+0
8+0
|11
10
9
8
|354,64645
376,31273
372,62181
320,97771
|140.506
143.000
140.433
129.109
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|160+4+0+4+0
160+4+0+4+0
160+4
160+4
|168
167
164
164
|354,59736
373,83404
367,19225
310,28493
|140.590
146.819
148.269
145.704
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|170+5+0+5+0
170+5+0+5+0
170+5
160+4
|180
178
175
164
|354,37422
376,35162
371,49459
319,09289
|140.948
142.953
141.980
131.943
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|5+0+1+0+1
5+0+1+0+1
6+0
6+0
|6
6
6
6
|353,71349
372,77034
368,64653
320,37291
|142.040
148.494
146.132
130.003
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|8+0+1+0+1
7+0+1+0+1
8+0
10+0
|10
8
8
10
|352,3288
374,87569
370,95068
320,35165
|144.337
145.200
142.759
130.029
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|13+0+2+0+1
13+0+2+0+1
15+0
14+0
|14
15
15
14
|351,32518
375,50517
372,07203
320,57970
|145.936
144.267
141.174
129.687
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|42
42
41
41
|350,67088
367,64562
361,76598
301,17414
|146.992
156.631
156.439
161.404
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+3+0
100+3+0+3+0
100+3
90+3
|106
106
103
93
|350,57386
371,52511
372,47755
321,26769
|147.136
150.377
140.621
128.672
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|130+4+0+4+0
130+4+0+4+0
130+4
130+4
|138
138
134
134
|350,3355
370,68898
369,03336
315,37841
|147.528
151.732
145.545
137.552
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (KONYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|140+4+0+4+0
140+4+0+4+0
140+4
130+4
|148
145
144
134
|350,18183
369,23444
365,77535
310,64435
|147.802
154.061
150.427
145.088
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|13+0+2+0+1
13+0+2+0+1
14+0
12+0
|16
14
14
12
|350,1694
369,20788
368,21061
317,73440
|147.828
154.095
146.786
133.912
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|160+4+0+0+0
160+4+0+4+0
160+4
160+4
|164
167
164
164
|350,00891
367,86498
362,81977
307,96825
|148.100
156.300
154.798
149.534
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|5+0+1+0+1
29+0+1+0+1
40+0
—
|7
31
40
—
|349,74106
346,33616
335,09277
—
|148.552
196.294
204.554
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|130+4+0+0+33
130+4+0+4+33
130+4
130+4
|167
171
134
134
|349,68711
369,45455
362,82871
306,98509
|148.653
153.727
154.780
151.198
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|12+0+2+0+1
11+0+2+0+1
12+0
11+0
|15
14
12
11
|349,47435
380,89353
376,38430
327,23208
|148.981
136.266
135.194
120.275
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|12+0+2+0+1
12+0+2+0+1
14+0
14+0
|15
13
14
14
|348,51976
367,88920
365,33741
318,91234
|150.559
156.263
151.079
132.195
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|10+0+1+0+1
10+0+1+0+1
10+0
12+0
|12
12
10
12
|348,1559
363,81820
359,55386
300,93855
|151.216
163.140
159.818
161.809
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|10+0+2+0+1
10+0+2+0+1
11+0
10+0
|13
13
11
10
|347,48925
366,81064
362,71585
309,89779
|152.314
158.045
154.949
146.330
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|10+0+1+0+1
9+0+1+0+1
9+0
7+0
|12
11
9
7
|347,03199
362,59924
363,18441
303,84439
|153.076
165.262
154.283
156.728
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ISPARTA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|160+4+0+4+0
160+4+0+4+0
160+4
160+4
|168
165
164
164
|346,95477
366,23548
360,68486
305,51803
|153.231
158.974
158.065
153.747
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (BATMAN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|74
74
72
72
|346,9044
371,40272
362,10194
305,86120
|153.318
150.588
155.938
153.089
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|12+0+2+0+1
12+0+2+0+1
14+0
12+0
|14
13
14
12
|346,62539
367,82887
364,47845
315,04519
|153.783
156.350
152.335
138.032
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|120+3+0+3+30
120+3+0+3+30
120+3
120+3
|156
156
123
123
|346,42076
364,50944
359,72585
305,37528
|154.130
161.945
159.529
154.000
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|80+2+0+2+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|84
83
82
82
|346,39281
368,00409
366,00964
314,70275
|154.174
156.084
150.063
138.538
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|8+0+1+0+1
8+0+1+0+1
8+0
9+0
|10
9
8
9
|346,24909
363,75081
360,99552
313,46723
|154.433
163.250
157.554
140.487
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (MUĞLA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|180+5+0+5+0
180+5+0+5+0
180+5
180+5
|190
185
185
185
|346,06022
365,89203
361,37361
308,48273
|154.762
159.567
157.016
148.646
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (AYDIN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|230+6+0+6+0
230+6+0+6+0
230+6
230+6
|242
240
236
236
|344,43654
363,96312
358,32136
304,71082
|157.627
162.912
161.806
155.127
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|16+0+2+0+1
16+0+2+0+1
17+0
15+0
|19
19
17
15
|344,07646
363,33362
361,55774
303,83915
|158.235
163.987
156.734
156.739
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|110+3+0+3+0
110+3+0+3+0
110+3
100+3
|116
115
113
103
|343,78219
365,47356
361,03852
308,34784
|158.764
160.294
157.504
148.896
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ORDU) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+3+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3
|106
106
103
103
|343,67139
362,37712
357,51776
303,60780
|158.967
165.634
163.129
157.127
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|8+0+1+0+1
8+0+1+0+1
6+0
6+0
|9
9
6
6
|343,52377
362,94303
356,95012
306,02468
|159.233
164.672
164.082
152.839
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|10+0+2+0+1
10+0+2+0+1
12+0
10+0
|11
11
12
10
|343,36028
362,38954
361,08279
308,77823
|159.541
165.614
157.446
148.156
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|80+2+0+2+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|84
83
82
82
|343,20248
363,94059
358,49115
306,54102
|159.825
162.948
161.551
151.953
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|9+0+1+0+1
9+0+1+0+1
8+0
9+0
|11
11
8
9
|343,03791
360,43855
364,33856
313,09012
|160.134
169.017
152.526
141.078
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|10+0+1+0+1
9+0+1+0+1
9+0
9+0
|11
10
9
9
|342,91618
364,78362
354,31393
304,93421
|160.358
161.454
168.524
154.762
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (MALATYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|200+5+0+5+50
200+5+0+5+50
200+5
200+5
|260
260
205
205
|342,07267
361,48640
373,12133
316,18347
|161.824
167.208
139.759
136.279
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|90+3+0+3+0
90+3+0+3+0
90+3
90+3
|96
95
93
93
|342,00416
362,31752
356,59361
303,39327
|161.944
165.755
164.676
157.495
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+3+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3
|106
106
103
103
|341,74214
360,87960
355,72090
302,01756
|162.417
168.258
166.141
159.870
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|9+0+1+0+1
9+0+1+0+1
8+0
8+0
|10
10
8
8
|341,20342
359,88117
364,14990
309,27656
|163.405
169.963
152.804
147.342
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|12+0+2+0+1
11+0+2+0+1
12+0
11+0
|13
12
12
11
|341,0308
357,88518
348,60726
305,67299
|163.747
173.575
178.392
153.460
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|10+0+2+0+1
10+0+2+0+1
12+0
15+0
|12
11
12
15
|340,55174
360,12637
361,10295
303,65229
|164.639
169.540
157.412
157.049
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (MANİSA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|185+5+0+5+0
185+5+0+5+0
185+5
180+5
|195
191
190
185
|339,87698
359,93576
353,94445
301,49252
|165.949
169.859
169.203
160.810
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|5+0+0+0+0
6+0+0+0+0
8+0
9+0
|5
6
8
9
|339,3944
355,76748
352,93808
292,06768
|166.888
177.504
170.904
178.910
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|90+3+0+3+23
90+3+0+3+23
90+3
90+3
|119
119
93
93
|339,36096
358,30652
356,61295
298,96168
|166.955
172.782
164.635
165.458
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (BOLU) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|160+4+0+4+0
160+4+0+4+0
160+4
155+4
|168
168
164
159
|339,19142
359,52655
353,49588
301,60203
|167.290
170.574
169.998
160.614
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|85+3+0+3+0
85+3+0+3+0
85+3
75+2
|91
90
88
77
|339,00557
362,24284
358,48883
307,20237
|167.676
165.880
161.554
150.810
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|5+0+1+0+1
5+0+1+0+1
6+0
6+0
|6
6
6
6
|338,45921
359,51121
347,22685
293,55811
|168.696
170.608
180.917
175.902
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|110+3+0+3+0
110+3+0+3+0
110+3
100+3
|116
113
113
103
|338,28949
357,09163
352,13873
296,68957
|169.027
174.967
172.267
169.748
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|10+0+1+0+1
10+0+1+0+1
11+0
11+0
|12
12
11
11
|338,10623
355,71425
356,00897
307,43247
|169.387
177.613
165.642
150.459
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+2+15
50+2+0+2+13
100+3
100+3
|79
67
103
103
|337,82116
359,91815
359,72752
304,72757
|169.928
169.899
159.527
155.095
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|74
74
72
72
|337,8087
356,46159
351,36635
297,62478
|169.950
176.118
173.596
168.047
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|12+0+2+0+1
11+0+2+0+1
12+0
11+0
|13
12
12
11
|337,60463
353,88511
358,02909
307,81871
|170.337
181.108
162.279
149.778
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|11+0+2+0+1
11+0+2+0+1
12+0
10+0
|14
12
12
10
|337,60361
353,36752
348,75046
297,12734
|170.339
182.096
178.138
168.906
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KOCAELİ) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|9+0+1+0+1
7+0+1+0+1
9+0
9+0
|11
8
9
9
|337,3374
358,17867
352,31289
293,96508
|170.825
173.000
171.973
175.094
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|80+2+0+2+20
80+2+0+2+20
80+2
80+2
|104
104
82
82
|337,28891
355,36726
366,53494
310,22774
|170.929
178.255
149.242
145.796
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|5+0+1+0+1
5+0+1+0+1
5+0
5+0
|6
6
5
5
|336,642
357,10701
360,85014
302,27863
|172.176
174.942
157.779
159.442
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|7+0+1+0+1
7+0+1+0+1
5+0
6+0
|8
9
5
6
|336,59184
357,62696
354,10021
293,06035
|172.270
173.988
168.899
176.841
|Üniversite Adı
|Fakülte/Y.O Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban Puan
|En Büyük Puan
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|335,06446
320,34528
329,87011
317,75121
|335,06446
320,34528
329,87011
317,75121
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Fransızca)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|331,84043
362,68866
349,74251
333,52962
|331,84043
362,68866
349,74251
333,52962
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
8
10
|3
4
8
10
|327,84697
346,06031
333,15075
330,07775
|329,28886
354,96725
342,93166
349,26718
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|327,22205
—
—
—
|327,22205
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
8
10
|3
4
8
10
|327,05539
334,48901
328,85
328,12509
|329,84719
338,89396
344,97939
333,22657
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
8
10
|3
4
8
10
|326,95745
329,66157
326,63744
322,49667
|336,31514
342,56959
337,88013
343,36256
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|326,55019
328,26754
—
—
|326,55019
328,26754
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|323,47436
326,43313
331,76561
323,1549
|323,47436
326,43313
331,76561
323,1549
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
2
3
4
|3
2
3
4
|323,06382
332,46416
328,42427
328,38489
|324,43321
341,29241
331,07619
333,19342
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
2
3
3
|3
2
3
3
|322,91424
327,29056
322,02051
318,85935
|331,52183
336,45419
322,49821
319,46609
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|322,66016
326,12883
338,99092
324,66261
|322,66016
326,12883
338,99092
324,66261
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|322,33473
330,17649
321,49086
324,43068
|324,94653
334,59412
336,27429
328,07171
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
3
5
5
|2
3
5
5
|321,89138
318,85376
316,07078
315,5122
|323,73891
320,99955
320,02784
321,64251
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|321,3001
318,22974
314,65568
312,91584
|327,86931
333,93814
329,50527
333,17539
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|320,47182
336,88977
332,37735
346,27119
|320,47182
336,88977
332,37735
346,27119
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|320,27761
336,07426
324,42596
329,62993
|320,27761
336,07426
324,42596
329,62993
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|320,0053
327,40183
319,27034
318,49324
|322,66177
332,35093
330,78257
324,03078
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
8
10
|3
4
8
10
|319,44536
325,05311
320,33843
322,10705
|323,96594
328,70504
344,73941
333,33321
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|319,39842
326,51863
325,77758
322,62455
|319,39842
326,51863
325,77758
322,62455
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|318,80392
324,47872
321,41377
317,27311
|318,80392
324,47872
321,41377
317,27311
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|318,26022
324,09461
313,89026
313,91454
|324,23437
336,72122
321,20439
319,05996
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|317,91504
317,17236
323,97692
319,80004
|317,91504
317,17236
323,97692
319,80004
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|317,74039
325,36272
315,91164
—
|317,74039
325,36272
315,91164
—
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|317,28172
321,73178
333,50903
316,4188
|317,28172
321,73178
333,50903
316,4188
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|316,89665
323,03088
323,99683
324,51738
|316,89665
323,03088
323,99683
324,51738
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|316,38845
324,20671
315,85463
313,77301
|317,56699
334,88925
322,54344
318,79195
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|316,36773
327,19591
316,17653
315,04783
|317,40845
328,95097
322,03975
321,60441
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|316,10281
320,6093
314,79246
—
|316,10281
320,6093
314,79246
—
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
3
5
–
|3
3
5
–
|315,87965
318,83688
314,74888
—
|318,99403
321,19943
319,16521
—
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|315,74281
318,36422
320,485
313,60941
|315,74281
318,36422
320,485
313,60941
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
8
10
|3
4
8
10
|315,54869
318,64478
314,28901
314,74766
|323,85878
332,50984
325,46154
326,8664
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|314,85615
319,42397
—
—
|318,9661
319,56116
—
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|314,65496
317,28765
313,16567
312,66454
|317,2549
329,64737
318,53652
325,56472
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|314,40458
320,0641
315,12124
318,10896
|314,80238
323,00234
324,38885
323,83101
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|314,27359
319,67016
314,7734
313,30349
|318,24323
323,85052
319,46093
316,69965
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|314,25702
324,0146
322,2542
316,41271
|314,25702
324,0146
322,2542
316,41271
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|314,19476
321,97541
318,29882
329,74191
|314,19476
321,97541
318,29882
329,74191
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
3
5
5
|3
3
5
5
|313,9351
318,77498
313,51245
312,64378
|326,95745
320,47021
315,05401
322,15068
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi (Gemlik)
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
8
10
|3
4
8
10
|313,92795
324,19539
315,70191
316,86892
|315,59848
343,73297
321,46115
330,05734
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|313,90501
319,65992
319,81545
322,99519
|313,90501
319,65992
319,81545
322,99519
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
1
1
1
|3
1
1
1
|313,84242
328,60605
327,12794
327,06924
|314,25177
328,60605
327,12794
327,06924
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|313,67285
318,07049
315,60546
313,93756
|317,41806
339,52687
320,15133
324,29265
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|313,56647
318,83622
320,96983
316,7082
|313,56647
318,83622
320,96983
316,7082
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|313,49022
320,45573
318,14093
316,70788
|316,85774
327,65221
333,89964
324,14865
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|313,41675
319,5364
325,24224
316,97473
|313,41675
319,5364
325,24224
316,97473
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
8
10
|3
4
8
10
|313,16429
324,60347
315,90302
313,76579
|314,67965
330,7332
338,74505
341,04329
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|312,87554
320,59303
316,75266
322,08567
|312,87554
320,59303
316,75266
322,08567
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|312,83996
321,09723
317,30158
315,0597
|312,83996
321,09723
317,30158
315,0597
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|312,58164
320,28797
320,65445
316,30059
|312,58164
320,28797
320,65445
316,30059
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
|Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba)
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
3
5
5
|3
3
5
5
|312,3918
319,77405
319,03078
317,10519
|320,85877
329,51435
327,72332
325,11207
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|312,30859
332,63764
—
—
|313,03893
334,02646
—
—
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
3
–
–
|2
3
–
–
|312,18845
316,96872
—
—
|317,24941
317,97258
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|311,95132
318,7113
322,89714
323,23325
|311,95132
318,7113
322,89714
323,23325
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
2
4
4
|3
2
4
4
|311,71916
323,49673
318,63036
315,86967
|313,06598
348,22557
319,86072
319,85795
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
3
5
5
|3
3
5
5
|311,66627
316,35877
312,91873
311,61187
|326,31591
318,05103
313,87853
313,30218
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|311,60355
316,61046
325,06887
320,26104
|311,60355
316,61046
325,06887
320,26104
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|311,55066
321,49829
321,30656
317,31143
|311,55066
321,49829
321,30656
317,31143
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|311,16906
321,73287
313,58158
312,19759
|317,27761
327,28933
336,74237
327,66426
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|311,03359
313,44173
—
—
|311,03359
313,44173
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|311,00913
325,0939
322,03201
315,19693
|311,00913
325,0939
322,03201
315,19693
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
8
10
|3
4
8
10
|310,88839
316,36435
312,60127
312,06228
|312,60222
329,99107
322,91933
340,23079
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
3
5
5
|3
3
5
5
|310,7684
317,65168
313,47959
315,62931
|313,33357
327,84216
321,49738
316,22528
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
–
–
–
|2
–
–
–
|310,68185
—
—
—
|311,90978
—
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|310,62384
320,78843
313,65071
315,00037
|313,14735
326,06111
319,34237
325,21792
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
–
|3
4
10
–
|310,56619
315,9698
312,54115
—
|311,93734
316,58001
315,63934
—
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|310,52576
315,70603
311,964
310,02292
|313,42847
316,48488
313,24629
311,86538
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
3
–
–
|2
3
–
–
|310,19535
316,74002
—
—
|314,43527
325,94876
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
3
5
5
|3
3
5
5
|310,10664
318,11532
316,00713
314,13846
|310,25982
345,78864
321,29545
315,21348
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|310,07659
315,14442
312,2519
310,68455
|311,00774
315,81193
323,58867
314,65177
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
3
5
5
|3
3
5
5
|310,01373
322,28578
315,98011
313,34382
|313,77291
323,70693
318,22974
315,41023
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|309,91644
328,82626
—
—
|309,91644
328,82626
—
—
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|309,60989
309,12426
—
—
|311,38228
314,84173
—
—
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
–
–
–
|2
–
–
–
|309,40699
—
—
—
|310,52341
—
—
—
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
3
5
5
|2
3
5
5
|309,32964
314,84082
312,02599
310,88981
|310,24524
322,4248
327,27934
319,72848
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|309,27564
314,16915
314,20901
308,21131
|309,27564
314,16915
314,20901
308,21131
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
1
4
–
|2
1
4
–
|309,18596
317,58913
309,86136
—
|309,63176
317,58913
311,43582
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
–
|2
2
4
–
|308,95912
311,40666
305,46788
—
|311,41357
314,84601
310,48608
—
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|308,88545
316,11407
311,72839
311,01829
|308,88545
316,11407
311,72839
311,01829
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
–
–
–
|2
–
–
–
|308,71141
—
—
—
|310,31535
—
—
—
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|308,24041
314,11317
307,60653
306,43355
|308,24041
314,11317
307,60653
306,43355
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|308,21134
316,82387
307,3887
308,83029
|308,21134
316,82387
307,3887
308,83029
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|307,76378
—
—
—
|307,76378
—
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
1
1
2
|2
1
1
2
|307,76078
327,31599
318,92586
308,84769
|308,3347
327,31599
318,92586
309,15204
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|307,35837
308,8563
—
—
|309,57952
313,05358
—
—
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|306,9295
309,82968
313,26222
—
|306,9295
309,82968
313,26222
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
2
|1
1
1
2
|306,8947
311,39782
308,93299
307,12684
|306,8947
311,39782
308,93299
308,4663
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
–
4
–
|2
–
4
–
|306,65585
—
269,88401
—
|307,40401
—
277,23558
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|306,62281
309,19849
311,5941
311,39649
|306,62281
309,19849
311,5941
311,39649
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|305,83344
311,53301
313,18011
308,81712
|305,83344
311,53301
313,18011
308,81712
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
2
–
|1
–
2
–
|305,75147
—
310,69928
—
|305,75147
—
310,9625
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
–
|2
2
4
–
|305,54664
310,68392
306,99499
—
|306,6506
313,4577
310,13089
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
2
|2
2
4
2
|305,42129
311,03273
306,18474
304,34866
|305,82356
312,48072
310,61529
307,21997
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
4
|2
2
4
4
|305,31398
311,26904
309,16694
305,09421
|307,20047
314,45743
310,13698
307,67936
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|304,87178
310,95063
311,57068
309,81333
|304,87178
310,95063
311,57068
309,81333
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|304,75381
309,406
308,51519
307,41013
|304,75381
309,406
308,51519
307,41013
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|304,06898
314,39735
310,995
308,82582
|304,06898
314,39735
310,995
308,82582
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|303,28723
—
—
—
|303,28723
—
—
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
–
–
–
|2
–
–
–
|303,24006
—
—
—
|304,92619
—
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|303,1838
309,53273
308,09843
307,59848
|303,1838
309,53273
308,09843
307,59848
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|303,07127
—
—
—
|303,07127
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
–
–
–
|2
–
–
–
|303,03947
—
—
—
|306,10861
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
–
–
–
|2
–
–
–
|302,92824
—
—
—
|306,03873
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
3
–
|1
1
3
–
|302,91449
307,56223
309,7338
—
|302,91449
307,56223
311,68815
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|302,26312
305,18805
—
—
|303,66892
308,83382
—
—
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
3
3
|1
1
3
3
|302,20224
313,46593
307,87626
305,14393
|302,20224
313,46593
308,28212
305,58099
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|302,07139
—
—
—
|302,07139
—
—
—
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|301,81543
308,12355
305,21763
—
|301,81543
308,12355
305,21763
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|301,59449
—
—
—
|301,59449
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
–
|2
2
4
–
|301,49895
310,59019
303,7221
—
|302,68271
310,6577
306,46391
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
2
2
|1
1
2
2
|301,34452
304,87989
301,20677
296,99921
|301,34452
304,87989
301,5569
300,2788
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
4
|2
2
4
4
|301,27215
309,04054
305,42157
305,32779
|304,54035
313,34716
310,84524
311,98328
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
2
3
4
|1
2
3
4
|301,26195
303,805
305,58555
303,2537
|301,26195
303,81149
308,62599
303,84114
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|301,18409
—
—
—
|301,18409
—
—
—
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
2
3
3
|1
2
3
3
|301,17998
304,72595
301,9973
301,27063
|301,17998
305,97305
305,45782
304,44373
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
2
3
3
|1
2
3
3
|300,86826
302,90705
302,25303
298,78858
|300,86826
304,62912
303,74932
300,63426
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
3
2
|2
2
3
2
|300,63772
306,13181
304,71457
303,098
|302,90802
306,93356
307,56819
303,53601
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
2
3
|2
2
2
3
|300,56429
301,61511
301,09377
294,83177
|304,97198
308,63124
301,29115
300,49835
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
2
1
|1
–
2
1
|300,31718
—
297,18939
294,14029
|300,31718
—
302,14079
294,14029
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
2
1
|1
1
2
1
|299,97971
303,0092
309,35018
303,32898
|299,97971
303,0092
309,46387
303,32898
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
2
|2
2
4
2
|299,62672
305,69167
303,41468
302,91201
|300,24131
305,79373
308,56568
304,78601
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
2
2
|1
1
2
2
|299,61624
304,02344
299,63479
295,70655
|299,61624
304,02344
306,68983
297,26173
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
4
|2
2
4
4
|299,41788
303,19939
303,25471
303,81651
|301,15977
306,38847
312,11014
309,85033
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|299,38049
302,91002
—
—
|300,46386
303,48993
—
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|299,04283
—
—
—
|299,04283
—
—
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
4
4
|1
1
4
4
|298,21603
303,86434
299,50372
294,63894
|298,21603
303,86434
300,59124
297,5897
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
1
2
–
|2
1
2
–
|297,95309
308,05019
296,61031
—
|300,61468
308,05019
298,7165
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
2
3
|1
1
2
3
|297,398
304,30737
303,39539
294,1448
|297,398
304,30737
304,5554
297,79996
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
4
|2
2
4
4
|296,50423
305,66436
300,61868
298,79452
|301,07322
308,64163
305,82495
300,35807
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
2
1
|1
1
2
1
|296,31052
304,11267
301,29719
299,73185
|296,31052
304,11267
304,89449
299,73185
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
1
2
1
|2
1
2
1
|296,26035
304,27461
302,49596
302,85654
|298,90672
304,27461
307,11582
302,85654
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
3
|1
1
1
3
|296,23367
304,04567
298,63899
293,11432
|296,23367
304,04567
298,63899
295,08964
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
2
3
|1
1
2
3
|296,06711
303,98254
301,14746
293,44711
|296,06711
303,98254
302,13762
294,16825
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
3
|1
1
1
3
|294,48865
303,54418
304,43481
297,78531
|294,48865
303,54418
304,43481
304,5227