DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI 2025: ÖSYM ile DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar, 2025 yılı DGS kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için gerekli puanlar ve yerleştirme kriterleri merak konusu oldu. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile birlikte güncel kontenjanlar ve taban puan bilgileri paylaşılacak. Peki, 2025 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu, DGS tercih süreci ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…