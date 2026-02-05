DGS SINAV BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte DGS için başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmesi amacıyla düzenlenen sınava ilişkin başvuruların ardından, sınav yerleri ÖSYM AİS üzerinden duyurulacak ve giriş belgeleri T.C. kimlik numarası ile alınabilecek. 2026 Dikey Geçiş Sınavı kapsamında adaylara sayısal ve sözel alanlardan oluşan toplam 100 soru yöneltilecek; sınav, farklı alanlardan mezun olan adayların yanıtlayabileceği şekilde hazırlanacak.