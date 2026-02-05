DGS SINAV BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Öğrencilerin gündemindeki sınavlardan biri olan DGS için 2026 takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuruya göre sınav Temmuz ayında uygulanacak. Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan yetenek testinde adayların doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı değerlendirilecek. Sınav tarihine yaklaşılırken, sınav yerleri ÖSYM tarafından ilan edilecek ve adaylar giriş bilgilerine resmi sistem üzerinden ulaşabilecek. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar da açıklanan takvimle birlikte netleşti.