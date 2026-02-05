Trend Galeri Trend Yaşam DGS SINAV BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

DGS SINAV BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte DGS için başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmesi amacıyla düzenlenen sınava ilişkin başvuruların ardından, sınav yerleri ÖSYM AİS üzerinden duyurulacak ve giriş belgeleri T.C. kimlik numarası ile alınabilecek. 2026 Dikey Geçiş Sınavı kapsamında adaylara sayısal ve sözel alanlardan oluşan toplam 100 soru yöneltilecek; sınav, farklı alanlardan mezun olan adayların yanıtlayabileceği şekilde hazırlanacak.

Giriş Tarihi: 05.02.2026 21:59 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 22:02
DGS SINAV BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Öğrencilerin gündemindeki sınavlardan biri olan DGS için 2026 takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuruya göre sınav Temmuz ayında uygulanacak. Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan yetenek testinde adayların doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı değerlendirilecek. Sınav tarihine yaklaşılırken, sınav yerleri ÖSYM tarafından ilan edilecek ve adaylar giriş bilgilerine resmi sistem üzerinden ulaşabilecek. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar da açıklanan takvimle birlikte netleşti.

DGS SINAV BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

DGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 ÖSYM sınav takvimini göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS SINAV BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

DGS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yayınlanan ÖSYM takvimine göre DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuruları ise 11 Haziran tarihinde alınacak.

DGS SINAV BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

DGS 2026 SONUÇ TARİHİ

2026 ÖSYM takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak olarak duyuruldu. Adaylar sınavdan sonra sonuçları ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

DGS SINAV BAŞVURU TARİHİ: Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?