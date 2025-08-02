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DGS TABAN PUANLARI ve DİKEY GEÇİŞ BÖLÜM PUANLARI 2025: DGS üniversite taban puanları, başarı sıralaması sorgulama

2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tamamlanmasının ardından, adaylar gözlerini ÖSYM ve Yükseköğretim Kurulu tarafından duyurulacak taban puanlara ve başarı sıralamalarına çevirdi. Önlisans mezunu adaylar, geçiş yapabilecekleri lisans bölümleri için gerekli puanları ve kontenjan bilgilerini merakla bekliyor. Tercih sürecinde adaylara yol gösterecek güncel veriler ve tercih kılavuzu paylaşılacak.Peki, 2025 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile dikey geçiş bölümleri ve tüm detaylar...