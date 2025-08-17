Trend Galeri Trend Yaşam DGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR 2025: ÖSYM ile 2025 DGS taban puanları, kontenjanlar ve sıralama bilgisi açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildi. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte adaylar, 2025 DGS taban puanları ve kontenjan bilgilerine odaklandı. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerekli puan, başarı sıralaması ve yerleştirme koşulları merak ediliyor.ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuyla birlikte güncel taban puanlar ve kontenjan detayları erişime açılacak. Peki, 2025 DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri açıklandı mı, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarını duyurdu. Sonuçların ilanıyla birlikte adaylar tercih kılavuzuna yöneldi. Hemşirelik, Çocuk Gelişimi ve Mühendislik gibi birçok lisans programına geçiş için taban puanlar, kontenjanlar ve koşullar merakla araştırılıyor. Tercih sürecinin kısa süre içinde başlayacağı bildirildi.İşte DGS taban puanları ve sıralamalar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 DGS sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü duyuruldu. Gözler şimdi tercih dönemine çevrilmiş olsa da ÖSYM tarafından henüz resmi takvim açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl sınav 30 Haziran'da yapılmış, sonuçlar ise 10 Eylül'de ilan edilmişti. Ardından tercihler 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl da tercih işlemlerinin sonuçların açıklanmasının ardından yaklaşık bir hafta içinde başlaması öngörülüyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2025 tercihlerinin ne zaman alınacağı henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında alınan tercih işlemlerinin bu yıl da benzer tarihler içerisinde alınması bekleniyor

DGS TABAN PUANLARI 2025

ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz'da düzenlendi. 2025 yılı DGS taban puanları, bu yıl yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Dolayısıyla adaylar, bir önceki yılın taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini yapacak.

14 Ağustos'ta açıklanan DGS sınav sonuçlarının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 - DGS tercih kılavuzu beklniyor.

Tercih kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri bölümler, üniversiteler, kontenjanlar, taban puanlar ve ilgili bölümün özel şartları yer alacak.

2024 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Sıralama
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 12+0+2+0+1
11+0+2+0+1
12+0
11+0		 15
14
12
11		 349,47435
380,89353
376,38430
327,23208		 148.981
136.266
135.194
120.275
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 5+0+0+0+0
6+0+0+0+0
8+0
9+0		 5
6
8
9		 339,3944
355,76748
352,93808
292,06768		 166.888
177.504
170.904
178.910
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 71+0+0+0+0
71+0+0+0+0
60+0
55+0		 71
71
60
55		 280,07864
299,78493
294,48086
235,92921		 342.001
328.486
311.271
347.756
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 150+4+0+0+0
150+4+0+4+0
200+5
200+5		 154
158
205
205		 411,99719
433,09752
427,05086
367,00050		 70.521
74.033
77.738
73.658
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 39+0+1+0+1
44+0+1+0+1
45+0
30+0		 41
45
45
30		 408,1178
437,11299
440,77600
379,26700		 74.288
70.184
64.889
61.680
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
20+1		 31
31
31
21		 406,33072
433,48640
436,75425
370,20296		 76.108
73.650
68.534
70.385
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 3+0+0+0+1
3+0+0+0+1
3+0
5+0		 4
4
3
5		 405,58749
431,05156
439,98933
363,56592		 76.872
76.100
65.620
77.192
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 180+5+0+0+0
180+5+0+5+0
180+5
180+5		 185
190
185
185		 400,29015
419,66053
412,90311
354,19593		 82.341
87.900
92.100
87.196
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 8+0+1+0+1
8+0+1+0+1
9+0
9+0		 9
9
9
9		 398,42496
425,11473
419,86020
371,37507		 84.307
82.230
84.810
69.279
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 220+6+0+0+0
220+6+0+6+0

 226
232

 390,89635
406,03328

 92.480
103.304
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 10+0+2+0+1
10+0+2+0+1
12+0
12+0		 13
12
12
12		 388,44676
415,02549
425,01809
376,79429		 95.341
92.947
79.746
64.020
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 3+0+1+0+1
3+0+1+0+1
4+0
7+0		 5
4
4
7		 386,24138
408,80138
406,82937
344,38010		 97.823
100.084
98.614
98.595
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+3+25
100+3+0+3+25
100+3
 131
131
103
 384,56774
404,27973
404,50907
 99.724
105.432
101.083
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 12+0+2+0+1
12+0+2+0+1
12+0
11+0		 15
15
12
11		 380,75149
395,16542
390,27849
336,91854		 104.393
116.811
117.421
107.586
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 210+6+0+0+0
210+6+0+6+0
210+6
210+6		 216
222
216
216		 379,31244
403,94919
407,24468
349,52817		 106.146
105.828
98.136
92.467
EGE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (İZMİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 280+7+0+0+0
280+7+0+7+0
280+7
280+7		 287
289
287
287		 377,69116
401,57628
397,65103
337,53299		 108.126
108.710
108.774
106.846
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 12+0+2+0+1
12+0+2+0+1
12+0
12+0		 15
13
12
12		 377,26241
402,59868
403,75660
348,80632		 108.660
107.438
101.878
93.309
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 130+4+0+4+0
130+4+0+4+0
130+4
130+4		 138
136
134
134		 376,7323
398,42551
390,20254
329,25961		 109.328
112.635
117.508
117.458
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 12+0+2+0+1
12+0+2+0+1
14+0
12+0		 15
14
14
12		 375,05195
402,03223
405,59297
358,42891		 111.439
108.157
99.899
82.488
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 10+0+2+0+1
10+0+2+0+1
10+0
9+0		 13
13
10
9		 374,61136
394,38219
381,31085
320,47388		 112.014
117.806
128.623
129.839
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ADANA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 140+4+0+0+35
140+4+0+4+35
160+4
160+4		 179
183
164
164		 374,43292
393,33781
386,72540
327,44588		 112.210
119.161
121.769
119.980
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 10+0+2+0+1
10+0+2+0+1
15+0
15+0		 12
11
15
15		 373,39337
399,34575
399,67683
346,98098		 113.575
111.489
106.416
95.421
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 8+0+1+0+1
8+0+1+0+1
7+0
6+0		 10
9
7
6		 372,44305
393,27202
382,46769
319,59621		 114.781
119.244
127.088
131.218
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ankara) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 160+4+0+4+0
160+4+0+4+0
160+4
150+4		 168
166
164
154		 372,24069
384,91259
378,61492
323,21339		 115.041
130.514
132.140
125.906
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 120+3+0+3+0
120+3+0+3+0
120+3
110+3		 126
124
123
113		 370,99902
389,51550
384,75228
327,33789		 116.699
124.267
124.251
120.124
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 4+0+1+0+1
7+0+1+0+1
10+0
 6
8
10
 370,74261
385,89753
371,01897
 117.015
129.123
142.659
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 11+0+2+0+1
11+0+2+0+1
13+0
13+0		 13
12
13
13		 370,26935
392,66075
382,99007
331,04757		 117.645
120.027
126.427
115.049
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (VAN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 90+3+0+3+0
90+3+0+3+0
90+3
90+3		 96
96
93
93		 370,15866
390,34408
380,12104
323,12327		 117.789
123.084
130.155
126.044
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
 62
64
62
 369,57943
386,59526
381,51963
 118.609
128.199
128.363
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANTALYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 210+6+0+6+0
210+6+0+6+0
210+6
200+5		 222
222
216
205		 368,68163
388,07474
384,23255
327,20658		 119.771
126.151
124.925
120.314
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (İZMİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 220+6+0+0+0
220+6+0+6+0
220+6
220+6		 226
230
226
226		 368,05619
390,24461
387,24678
330,06082		 120.596
123.227
121.110
116.356
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 130+4+0+0+0
130+4+0+4+0
130+4
130+4		 134
138
134
134		 367,67543
387,92159
383,21140
325,99579		 121.108
126.349
126.146
121.968
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 8+0+1+0+1
8+0+1+0+1
8+0
8+0		 10
9
8
8		 366,678
379,55862
373,59575
320,83886		 122.495
138.169
139.112
129.337
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 160+4+0+4+0
160+4+0+4+0
160+4
160+4		 168
168
164
164		 365,87392
383,03406
380,16141
325,97254		 123.697
133.246
130.108
122.010
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 3+0+1+0+1
3+0+1+0+1
4+0
9+0		 5
5
4
9		 364,77699
375,78886
370,68072
314,84929		 125.266
143.804
143.176
138.302
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (MERSİN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 180+5+0+5+0
180+5+0+5+0
180+5
180+5		 190
190
185
185		 364,22466
382,56753
377,49056
320,51531		 126.070
133.930
133.656
129.774
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 6+0+1+0+1
6+0+1+0+1
6+0
6+0		 8
8
6
6		 362,65892
385,67969
378,85332
321,48530		 128.339
129.443
131.795
128.374
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (KONYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 160+4+0+4+0
160+4+0+4+0
160+4
160+4		 168
168
164
164		 362,39304
380,92221
377,07835
320,87789		 128.709
136.229
134.223
129.273
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 8+0+1+0+1
8+0+1+0+1
9+0
9+0		 10
10
9
9		 361,4898
373,68950
362,46594
301,51083		 130.012
147.052
155.349
160.786
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 220+6+0+0+0
220+6+0+6+0
220+6
220+6		 226
232
226
226		 360,4571
383,80571
387,81455
333,92373		 131.516
132.148
120.404
111.339
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 7+0+1+0+1
7+0+1+0+1
8+0
7+0		 9
8
8
7		 360,41032
375,78750
369,60620
315,98059		 131.581
143.807
144.706
136.578
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+0+0
200+5+0+5+0
200+5
200+5		 205
210
205
205		 359,87146
378,59024
373,95008
313,96634		 132.374
139.599
138.666
139.688
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+3+0
100+3+0+3+0
100+3
90+3		 106
104
103
93		 359,5998
377,47439
380,58390
327,53007		 132.786
141.224
129.536
119.855
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 12+0+2+0+1
12+0+2+0+1
14+0
12+0		 15
13
14
12		 357,93681
381,11608
383,17118
333,76481		 135.309
135.985
126.189
111.524
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 8+0+1+0+1
8+0+1+0+1
9+0
9+0		 10
10
9
9		 357,87313
374,12650
369,27151
309,00290		 135.402
146.364
145.194
147.760
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 7+0+1+0+1
7+0+1+0+1
8+0
8+0		 9
9
8
8		 357,51835
375,69807
372,39943
310,46549		 135.909
143.957
140.730
145.390
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+5+50
200+5+0+5+50
200+5
200+5		 260
260
205
205		 357,24047
372,11776
370,17795
314,04279		 136.326
149.433
143.886
139.575
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 8+0+1+0+1
8+0+1+0+1
8+0
8+0		 9
9
8
8		 356,93254
378,61914
378,49775
323,98624		 136.805
139.556
132.295
124.776
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 90+3+0+3+0
90+3+0+3+0
90+3
90+3		 96
95
93
93		 355,45109
375,52715
371,39162
318,73404		 139.195
144.234
142.126
132.482
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (MARDİN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+2+0
80+2+0+2+0
80+2
70+2		 84
84
82
72		 354,90364
375,88682
367,55543
314,60463		 140.059
143.650
147.770
138.703
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 130+4+0+4+0
130+4+0+4+0
130+4
120+3		 138
137
134
123		 354,85529
373,94318
367,71949
314,27241		 140.130
146.659
147.513
139.203
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 9+0+2+0+1
9+0+2+0+1
9+0
8+0		 11
10
9
8		 354,64645
376,31273
372,62181
320,97771		 140.506
143.000
140.433
129.109
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 160+4+0+4+0
160+4+0+4+0
160+4
160+4		 168
167
164
164		 354,59736
373,83404
367,19225
310,28493		 140.590
146.819
148.269
145.704
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 170+5+0+5+0
170+5+0+5+0
170+5
160+4		 180
178
175
164		 354,37422
376,35162
371,49459
319,09289		 140.948
142.953
141.980
131.943
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 5+0+1+0+1
5+0+1+0+1
6+0
6+0		 6
6
6
6		 353,71349
372,77034
368,64653
320,37291		 142.040
148.494
146.132
130.003
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 8+0+1+0+1
7+0+1+0+1
8+0
10+0		 10
8
8
10		 352,3288
374,87569
370,95068
320,35165		 144.337
145.200
142.759
130.029
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 13+0+2+0+1
13+0+2+0+1
15+0
14+0		 14
15
15
14		 351,32518
375,50517
372,07203
320,57970		 145.936
144.267
141.174
129.687
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 42
42
41
41		 350,67088
367,64562
361,76598
301,17414		 146.992
156.631
156.439
161.404
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+3+0
100+3+0+3+0
100+3
90+3		 106
106
103
93		 350,57386
371,52511
372,47755
321,26769		 147.136
150.377
140.621
128.672
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 130+4+0+4+0
130+4+0+4+0
130+4
130+4		 138
138
134
134		 350,3355
370,68898
369,03336
315,37841		 147.528
151.732
145.545
137.552
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (KONYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 140+4+0+4+0
140+4+0+4+0
140+4
130+4		 148
145
144
134		 350,18183
369,23444
365,77535
310,64435		 147.802
154.061
150.427
145.088
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 13+0+2+0+1
13+0+2+0+1
14+0
12+0		 16
14
14
12		 350,1694
369,20788
368,21061
317,73440		 147.828
154.095
146.786
133.912
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 160+4+0+0+0
160+4+0+4+0
160+4
160+4		 164
167
164
164		 350,00891
367,86498
362,81977
307,96825		 148.100
156.300
154.798
149.534
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 5+0+1+0+1
29+0+1+0+1
40+0
 7
31
40
 349,74106
346,33616
335,09277
 148.552
196.294
204.554
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 130+4+0+0+33
130+4+0+4+33
130+4
130+4		 167
171
134
134		 349,68711
369,45455
362,82871
306,98509		 148.653
153.727
154.780
151.198
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 12+0+2+0+1
11+0+2+0+1
12+0
11+0		 15
14
12
11		 349,47435
380,89353
376,38430
327,23208		 148.981
136.266
135.194
120.275
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 12+0+2+0+1
12+0+2+0+1
14+0
14+0		 15
13
14
14		 348,51976
367,88920
365,33741
318,91234		 150.559
156.263
151.079
132.195
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 10+0+1+0+1
10+0+1+0+1
10+0
12+0		 12
12
10
12		 348,1559
363,81820
359,55386
300,93855		 151.216
163.140
159.818
161.809
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 10+0+2+0+1
10+0+2+0+1
11+0
10+0		 13
13
11
10		 347,48925
366,81064
362,71585
309,89779		 152.314
158.045
154.949
146.330
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 10+0+1+0+1
9+0+1+0+1
9+0
7+0		 12
11
9
7		 347,03199
362,59924
363,18441
303,84439		 153.076
165.262
154.283
156.728
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ISPARTA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 160+4+0+4+0
160+4+0+4+0
160+4
160+4		 168
165
164
164		 346,95477
366,23548
360,68486
305,51803		 153.231
158.974
158.065
153.747
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (BATMAN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 74
74
72
72		 346,9044
371,40272
362,10194
305,86120		 153.318
150.588
155.938
153.089
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 12+0+2+0+1
12+0+2+0+1
14+0
12+0		 14
13
14
12		 346,62539
367,82887
364,47845
315,04519		 153.783
156.350
152.335
138.032
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 120+3+0+3+30
120+3+0+3+30
120+3
120+3		 156
156
123
123		 346,42076
364,50944
359,72585
305,37528		 154.130
161.945
159.529
154.000
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+2+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 84
83
82
82		 346,39281
368,00409
366,00964
314,70275		 154.174
156.084
150.063
138.538
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 8+0+1+0+1
8+0+1+0+1
8+0
9+0		 10
9
8
9		 346,24909
363,75081
360,99552
313,46723		 154.433
163.250
157.554
140.487
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (MUĞLA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 180+5+0+5+0
180+5+0+5+0
180+5
180+5		 190
185
185
185		 346,06022
365,89203
361,37361
308,48273		 154.762
159.567
157.016
148.646
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (AYDIN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 230+6+0+6+0
230+6+0+6+0
230+6
230+6		 242
240
236
236		 344,43654
363,96312
358,32136
304,71082		 157.627
162.912
161.806
155.127
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 16+0+2+0+1
16+0+2+0+1
17+0
15+0		 19
19
17
15		 344,07646
363,33362
361,55774
303,83915		 158.235
163.987
156.734
156.739
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 110+3+0+3+0
110+3+0+3+0
110+3
100+3		 116
115
113
103		 343,78219
365,47356
361,03852
308,34784		 158.764
160.294
157.504
148.896
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ORDU) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+3+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3		 106
106
103
103		 343,67139
362,37712
357,51776
303,60780		 158.967
165.634
163.129
157.127
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 8+0+1+0+1
8+0+1+0+1
6+0
6+0		 9
9
6
6		 343,52377
362,94303
356,95012
306,02468		 159.233
164.672
164.082
152.839
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 10+0+2+0+1
10+0+2+0+1
12+0
10+0		 11
11
12
10		 343,36028
362,38954
361,08279
308,77823		 159.541
165.614
157.446
148.156
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+2+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 84
83
82
82		 343,20248
363,94059
358,49115
306,54102		 159.825
162.948
161.551
151.953
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 9+0+1+0+1
9+0+1+0+1
8+0
9+0		 11
11
8
9		 343,03791
360,43855
364,33856
313,09012		 160.134
169.017
152.526
141.078
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 10+0+1+0+1
9+0+1+0+1
9+0
9+0		 11
10
9
9		 342,91618
364,78362
354,31393
304,93421		 160.358
161.454
168.524
154.762
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (MALATYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+5+50
200+5+0+5+50
200+5
200+5		 260
260
205
205		 342,07267
361,48640
373,12133
316,18347		 161.824
167.208
139.759
136.279
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 90+3+0+3+0
90+3+0+3+0
90+3
90+3		 96
95
93
93		 342,00416
362,31752
356,59361
303,39327		 161.944
165.755
164.676
157.495
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+3+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3		 106
106
103
103		 341,74214
360,87960
355,72090
302,01756		 162.417
168.258
166.141
159.870
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 9+0+1+0+1
9+0+1+0+1
8+0
8+0		 10
10
8
8		 341,20342
359,88117
364,14990
309,27656		 163.405
169.963
152.804
147.342
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 12+0+2+0+1
11+0+2+0+1
12+0
11+0		 13
12
12
11		 341,0308
357,88518
348,60726
305,67299		 163.747
173.575
178.392
153.460
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 10+0+2+0+1
10+0+2+0+1
12+0
15+0		 12
11
12
15		 340,55174
360,12637
361,10295
303,65229		 164.639
169.540
157.412
157.049
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (MANİSA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 185+5+0+5+0
185+5+0+5+0
185+5
180+5		 195
191
190
185		 339,87698
359,93576
353,94445
301,49252		 165.949
169.859
169.203
160.810
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 5+0+0+0+0
6+0+0+0+0
8+0
9+0		 5
6
8
9		 339,3944
355,76748
352,93808
292,06768		 166.888
177.504
170.904
178.910
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 90+3+0+3+23
90+3+0+3+23
90+3
90+3		 119
119
93
93		 339,36096
358,30652
356,61295
298,96168		 166.955
172.782
164.635
165.458
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (BOLU) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 160+4+0+4+0
160+4+0+4+0
160+4
155+4		 168
168
164
159		 339,19142
359,52655
353,49588
301,60203		 167.290
170.574
169.998
160.614
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 85+3+0+3+0
85+3+0+3+0
85+3
75+2		 91
90
88
77		 339,00557
362,24284
358,48883
307,20237		 167.676
165.880
161.554
150.810
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 5+0+1+0+1
5+0+1+0+1
6+0
6+0		 6
6
6
6		 338,45921
359,51121
347,22685
293,55811		 168.696
170.608
180.917
175.902
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 110+3+0+3+0
110+3+0+3+0
110+3
100+3		 116
113
113
103		 338,28949
357,09163
352,13873
296,68957		 169.027
174.967
172.267
169.748
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 10+0+1+0+1
10+0+1+0+1
11+0
11+0		 12
12
11
11		 338,10623
355,71425
356,00897
307,43247		 169.387
177.613
165.642
150.459
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+2+15
50+2+0+2+13
100+3
100+3		 79
67
103
103		 337,82116
359,91815
359,72752
304,72757		 169.928
169.899
159.527
155.095
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 74
74
72
72		 337,8087
356,46159
351,36635
297,62478		 169.950
176.118
173.596
168.047
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 12+0+2+0+1
11+0+2+0+1
12+0
11+0		 13
12
12
11		 337,60463
353,88511
358,02909
307,81871		 170.337
181.108
162.279
149.778
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 11+0+2+0+1
11+0+2+0+1
12+0
10+0		 14
12
12
10		 337,60361
353,36752
348,75046
297,12734		 170.339
182.096
178.138
168.906
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KOCAELİ) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 9+0+1+0+1
7+0+1+0+1
9+0
9+0		 11
8
9
9		 337,3374
358,17867
352,31289
293,96508		 170.825
173.000
171.973
175.094
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+2+20
80+2+0+2+20
80+2
80+2		 104
104
82
82		 337,28891
355,36726
366,53494
310,22774		 170.929
178.255
149.242
145.796
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 5+0+1+0+1
5+0+1+0+1
5+0
5+0		 6
6
5
5		 336,642
357,10701
360,85014
302,27863		 172.176
174.942
157.779
159.442
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 7+0+1+0+1
7+0+1+0+1
5+0
6+0		 8
9
5
6		 336,59184
357,62696
354,10021
293,06035		 172.270
173.988
168.899
176.841
DGS HUKUK PUANLARI

Üniversite Adı Fakülte/Y.O Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban Puan En Büyük Puan
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 335,06446
320,34528
329,87011
317,75121		 335,06446
320,34528
329,87011
317,75121
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Fransızca) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 331,84043
362,68866
349,74251
333,52962		 331,84043
362,68866
349,74251
333,52962
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 327,84697
346,06031
333,15075
330,07775		 329,28886
354,96725
342,93166
349,26718
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 327,22205


 327,22205
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 327,05539
334,48901
328,85
328,12509		 329,84719
338,89396
344,97939
333,22657
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 326,95745
329,66157
326,63744
322,49667		 336,31514
342,56959
337,88013
343,36256
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1

 1
1

 326,55019
328,26754

 326,55019
328,26754
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 323,47436
326,43313
331,76561
323,1549		 323,47436
326,43313
331,76561
323,1549
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
2
3
4		 3
2
3
4		 323,06382
332,46416
328,42427
328,38489		 324,43321
341,29241
331,07619
333,19342
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
2
3
3		 3
2
3
3		 322,91424
327,29056
322,02051
318,85935		 331,52183
336,45419
322,49821
319,46609
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 322,66016
326,12883
338,99092
324,66261		 322,66016
326,12883
338,99092
324,66261
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 322,33473
330,17649
321,49086
324,43068		 324,94653
334,59412
336,27429
328,07171
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
3
5
5		 2
3
5
5		 321,89138
318,85376
316,07078
315,5122		 323,73891
320,99955
320,02784
321,64251
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 321,3001
318,22974
314,65568
312,91584		 327,86931
333,93814
329,50527
333,17539
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 320,47182
336,88977
332,37735
346,27119		 320,47182
336,88977
332,37735
346,27119
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 320,27761
336,07426
324,42596
329,62993		 320,27761
336,07426
324,42596
329,62993
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 320,0053
327,40183
319,27034
318,49324		 322,66177
332,35093
330,78257
324,03078
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 319,44536
325,05311
320,33843
322,10705		 323,96594
328,70504
344,73941
333,33321
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 319,39842
326,51863
325,77758
322,62455		 319,39842
326,51863
325,77758
322,62455
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 318,80392
324,47872
321,41377
317,27311		 318,80392
324,47872
321,41377
317,27311
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 318,26022
324,09461
313,89026
313,91454		 324,23437
336,72122
321,20439
319,05996
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 317,91504
317,17236
323,97692
319,80004		 317,91504
317,17236
323,97692
319,80004
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
 1
1
1
 317,74039
325,36272
315,91164
 317,74039
325,36272
315,91164
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 317,28172
321,73178
333,50903
316,4188		 317,28172
321,73178
333,50903
316,4188
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 316,89665
323,03088
323,99683
324,51738		 316,89665
323,03088
323,99683
324,51738
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 316,38845
324,20671
315,85463
313,77301		 317,56699
334,88925
322,54344
318,79195
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 316,36773
327,19591
316,17653
315,04783		 317,40845
328,95097
322,03975
321,60441
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
 1
1
1
 316,10281
320,6093
314,79246
 316,10281
320,6093
314,79246
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
 3
3
5
 315,87965
318,83688
314,74888
 318,99403
321,19943
319,16521
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 315,74281
318,36422
320,485
313,60941		 315,74281
318,36422
320,485
313,60941
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 315,54869
318,64478
314,28901
314,74766		 323,85878
332,50984
325,46154
326,8664
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 314,85615
319,42397

 318,9661
319,56116
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 314,65496
317,28765
313,16567
312,66454		 317,2549
329,64737
318,53652
325,56472
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 314,40458
320,0641
315,12124
318,10896		 314,80238
323,00234
324,38885
323,83101
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 314,27359
319,67016
314,7734
313,30349		 318,24323
323,85052
319,46093
316,69965
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 314,25702
324,0146
322,2542
316,41271		 314,25702
324,0146
322,2542
316,41271
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 314,19476
321,97541
318,29882
329,74191		 314,19476
321,97541
318,29882
329,74191
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 313,9351
318,77498
313,51245
312,64378		 326,95745
320,47021
315,05401
322,15068
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Gemlik) Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 313,92795
324,19539
315,70191
316,86892		 315,59848
343,73297
321,46115
330,05734
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 313,90501
319,65992
319,81545
322,99519		 313,90501
319,65992
319,81545
322,99519
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
1
1
1		 3
1
1
1		 313,84242
328,60605
327,12794
327,06924		 314,25177
328,60605
327,12794
327,06924
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 313,67285
318,07049
315,60546
313,93756		 317,41806
339,52687
320,15133
324,29265
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 313,56647
318,83622
320,96983
316,7082		 313,56647
318,83622
320,96983
316,7082
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 313,49022
320,45573
318,14093
316,70788		 316,85774
327,65221
333,89964
324,14865
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 313,41675
319,5364
325,24224
316,97473		 313,41675
319,5364
325,24224
316,97473
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 313,16429
324,60347
315,90302
313,76579		 314,67965
330,7332
338,74505
341,04329
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 312,87554
320,59303
316,75266
322,08567		 312,87554
320,59303
316,75266
322,08567
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 312,83996
321,09723
317,30158
315,0597		 312,83996
321,09723
317,30158
315,0597
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 312,58164
320,28797
320,65445
316,30059		 312,58164
320,28797
320,65445
316,30059
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 312,3918
319,77405
319,03078
317,10519		 320,85877
329,51435
327,72332
325,11207
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 312,30859
332,63764

 313,03893
334,02646
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
3

 2
3

 312,18845
316,96872

 317,24941
317,97258
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 311,95132
318,7113
322,89714
323,23325		 311,95132
318,7113
322,89714
323,23325
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
2
4
4		 3
2
4
4		 311,71916
323,49673
318,63036
315,86967		 313,06598
348,22557
319,86072
319,85795
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 311,66627
316,35877
312,91873
311,61187		 326,31591
318,05103
313,87853
313,30218
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 311,60355
316,61046
325,06887
320,26104		 311,60355
316,61046
325,06887
320,26104
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 311,55066
321,49829
321,30656
317,31143		 311,55066
321,49829
321,30656
317,31143
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 311,16906
321,73287
313,58158
312,19759		 317,27761
327,28933
336,74237
327,66426
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1

 1
1

 311,03359
313,44173

 311,03359
313,44173
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 311,00913
325,0939
322,03201
315,19693		 311,00913
325,0939
322,03201
315,19693
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 310,88839
316,36435
312,60127
312,06228		 312,60222
329,99107
322,91933
340,23079
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 310,7684
317,65168
313,47959
315,62931		 313,33357
327,84216
321,49738
316,22528
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 310,68185


 311,90978
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 310,62384
320,78843
313,65071
315,00037		 313,14735
326,06111
319,34237
325,21792
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
 3
4
10
 310,56619
315,9698
312,54115
 311,93734
316,58001
315,63934
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 310,52576
315,70603
311,964
310,02292		 313,42847
316,48488
313,24629
311,86538
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
3

 2
3

 310,19535
316,74002

 314,43527
325,94876
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 310,10664
318,11532
316,00713
314,13846		 310,25982
345,78864
321,29545
315,21348
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 310,07659
315,14442
312,2519
310,68455		 311,00774
315,81193
323,58867
314,65177
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 310,01373
322,28578
315,98011
313,34382		 313,77291
323,70693
318,22974
315,41023
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1

 1
1

 309,91644
328,82626

 309,91644
328,82626
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 309,60989
309,12426

 311,38228
314,84173
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 309,40699


 310,52341
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
3
5
5		 2
3
5
5		 309,32964
314,84082
312,02599
310,88981		 310,24524
322,4248
327,27934
319,72848
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 309,27564
314,16915
314,20901
308,21131		 309,27564
314,16915
314,20901
308,21131
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
1
4
 2
1
4
 309,18596
317,58913
309,86136
 309,63176
317,58913
311,43582
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
 2
2
4
 308,95912
311,40666
305,46788
 311,41357
314,84601
310,48608
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,88545
316,11407
311,72839
311,01829		 308,88545
316,11407
311,72839
311,01829
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 308,71141


 310,31535
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,24041
314,11317
307,60653
306,43355		 308,24041
314,11317
307,60653
306,43355
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,21134
316,82387
307,3887
308,83029		 308,21134
316,82387
307,3887
308,83029
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 307,76378


 307,76378
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
1
1
2		 2
1
1
2		 307,76078
327,31599
318,92586
308,84769		 308,3347
327,31599
318,92586
309,15204
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 307,35837
308,8563

 309,57952
313,05358
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
 1
1
1
 306,9295
309,82968
313,26222
 306,9295
309,82968
313,26222
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
2		 1
1
1
2		 306,8947
311,39782
308,93299
307,12684		 306,8947
311,39782
308,93299
308,4663
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2

4
 2

4
 306,65585

269,88401
 307,40401

277,23558
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 306,62281
309,19849
311,5941
311,39649		 306,62281
309,19849
311,5941
311,39649
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 305,83344
311,53301
313,18011
308,81712		 305,83344
311,53301
313,18011
308,81712
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1

2
 1

2
 305,75147

310,69928
 305,75147

310,9625
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
 2
2
4
 305,54664
310,68392
306,99499
 306,6506
313,4577
310,13089
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
2		 2
2
4
2		 305,42129
311,03273
306,18474
304,34866		 305,82356
312,48072
310,61529
307,21997
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
4		 2
2
4
4		 305,31398
311,26904
309,16694
305,09421		 307,20047
314,45743
310,13698
307,67936
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 304,87178
310,95063
311,57068
309,81333		 304,87178
310,95063
311,57068
309,81333
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 304,75381
309,406
308,51519
307,41013		 304,75381
309,406
308,51519
307,41013
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 304,06898
314,39735
310,995
308,82582		 304,06898
314,39735
310,995
308,82582
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 303,28723


 303,28723
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 303,24006


 304,92619
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 303,1838
309,53273
308,09843
307,59848		 303,1838
309,53273
308,09843
307,59848
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 303,07127


 303,07127
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 303,03947


 306,10861
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 302,92824


 306,03873
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
3
 1
1
3
 302,91449
307,56223
309,7338
 302,91449
307,56223
311,68815
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 302,26312
305,18805

 303,66892
308,83382
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
3
3		 1
1
3
3		 302,20224
313,46593
307,87626
305,14393		 302,20224
313,46593
308,28212
305,58099
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 302,07139


 302,07139
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
 1
1
1
 301,81543
308,12355
305,21763
 301,81543
308,12355
305,21763
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 301,59449


 301,59449
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
 2
2
4
 301,49895
310,59019
303,7221
 302,68271
310,6577
306,46391
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
2		 1
1
2
2		 301,34452
304,87989
301,20677
296,99921		 301,34452
304,87989
301,5569
300,2788
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
4		 2
2
4
4		 301,27215
309,04054
305,42157
305,32779		 304,54035
313,34716
310,84524
311,98328
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
2
3
4		 1
2
3
4		 301,26195
303,805
305,58555
303,2537		 301,26195
303,81149
308,62599
303,84114
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 301,18409


 301,18409
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
2
3
3		 1
2
3
3		 301,17998
304,72595
301,9973
301,27063		 301,17998
305,97305
305,45782
304,44373
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
2
3
3		 1
2
3
3		 300,86826
302,90705
302,25303
298,78858		 300,86826
304,62912
303,74932
300,63426
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
3
2		 2
2
3
2		 300,63772
306,13181
304,71457
303,098		 302,90802
306,93356
307,56819
303,53601
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
2
3		 2
2
2
3		 300,56429
301,61511
301,09377
294,83177		 304,97198
308,63124
301,29115
300,49835
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1

2
1		 1

2
1		 300,31718

297,18939
294,14029		 300,31718

302,14079
294,14029
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
1		 1
1
2
1		 299,97971
303,0092
309,35018
303,32898		 299,97971
303,0092
309,46387
303,32898
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
2		 2
2
4
2		 299,62672
305,69167
303,41468
302,91201		 300,24131
305,79373
308,56568
304,78601
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
2		 1
1
2
2		 299,61624
304,02344
299,63479
295,70655		 299,61624
304,02344
306,68983
297,26173
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
4		 2
2
4
4		 299,41788
303,19939
303,25471
303,81651		 301,15977
306,38847
312,11014
309,85033
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 299,38049
302,91002

 300,46386
303,48993
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 299,04283


 299,04283
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
4
4		 1
1
4
4		 298,21603
303,86434
299,50372
294,63894		 298,21603
303,86434
300,59124
297,5897
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
1
2
 2
1
2
 297,95309
308,05019
296,61031
 300,61468
308,05019
298,7165
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
3		 1
1
2
3		 297,398
304,30737
303,39539
294,1448		 297,398
304,30737
304,5554
297,79996
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
4		 2
2
4
4		 296,50423
305,66436
300,61868
298,79452		 301,07322
308,64163
305,82495
300,35807
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
1		 1
1
2
1		 296,31052
304,11267
301,29719
299,73185		 296,31052
304,11267
304,89449
299,73185
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
1
2
1		 2
1
2
1		 296,26035
304,27461
302,49596
302,85654		 298,90672
304,27461
307,11582
302,85654
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
3		 1
1
1
3		 296,23367
304,04567
298,63899
293,11432		 296,23367
304,04567
298,63899
295,08964
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
3		 1
1
2
3		 296,06711
303,98254
301,14746
293,44711		 296,06711
303,98254
302,13762
294,16825
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
3		 1
1
1
3		 294,48865
303,54418
304,43481
297,78531		 294,48865
303,54418
304,43481
304,5227