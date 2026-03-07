Trend
Dijital dünyanın "çocuk işçileri" oldular! Ebeveynlerin görmediği o korkunç riskler...
Çocuklar artık büyüyünce doktor veya öğretmen olmayı hayal etmiyor; YouTuber olmak istiyor. Renkli videolar, milyonlarca izlenme ve beğeni onları cezbediyor. Eğlenmek, izlenmek ve sevilmek isterken kimi zaman para kazanma hayali de devreye giriyor. Şu an ülkemizde de YouTube'ın çocuk işçisi olan binlerce YouTuber var. Milyonlarca takipçileri, sayısız beğenileri var ama hepsi odalarında yalnız ve mutsuz...
Giriş Tarihi: 07.03.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 10:43