Dijital dünyanın "çocuk işçileri" oldular! Ebeveynlerin görmediği o korkunç riskler...

Artık çocuklar "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" sorusuna "Youtuber olmak istiyorum" diye cevap veriyor. Peki neden? Sosyal medyada saatlerce vakit geçiren çocuklar, kendi yaşıtlarının çektiği videolarda eğlenceli bir dünya görüyor ve "Ben de böyle olabilirim" diye düşünüyor. Bazıları makyaj videoları çekiyor, bazıları oyun oynarken tehlikeli hareketler yapıyor; hepsi hem izlenmek hem de sevilmek istiyor. Hatta bazı çocuklar için YouTube, sadece eğlence değil; büyümenin, kendini ifade etmenin ve belki biraz da para kazanmanın yolu hâline gelmiş. Ama işin içinde sadece çocuklar yok; aileler de bazen bunu bir kazanç kapısı olarak görüyor ve çocuklarını sosyal medyada paylaşmaktan çekinmiyor.