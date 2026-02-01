Trend
Ekranlar çocukların merhametini yok ediyor! Zorbalığın alkışlanması şiddetin sınırlarını belirsizleştiriyor!
Gençler arasında şiddet artık tekil vakalarla açıklanamayacak kadar görünür ve yaygın. Ekranda izlenen bir sahne, sosyal medyada paylaşılan bir video ya da alkış alan bir zorbalık, şiddetin sınırlarını her geçen gün biraz daha belirsizleştiriyor. Uzmanlar, tekrar eden şiddet empatiyi aşındırdığına ve şiddeti "olağan" bir davranış gibi kodladığına dikkat çekiyor.
