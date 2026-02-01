Ekranlar çocukların merhametini yok ediyor! Zorbalığın alkışlanması şiddetin sınırlarını belirsizleştiriyor!

GENÇLER NEDEN BÖYLE OLDU?

Özellikle akran zorbalığı vakalarında dikkat çeken bir durum var: Genç, yaptığı zarar verici davranışı bir utanç ya da suçlulukla gizlemek yerine, bunu arkadaşlarına anlatıyor ve çoğu zaman takdir bekliyor. Eğer çevresinden "helal", "iyi yaptın", "güçlü davrandın" gibi tepkiler alıyorsa, davranış psikolojik olarak ödüllendirilmiş oluyor. Bu noktada pişmanlığın gelişmesi beklenemez; çünkü çocuk için davranış artık yanlış değil, onaylanmış bir hale geliyor. Hayvanlara yönelik şiddet vakalarında ise tablo daha da düşündürücüdür. Bu davranışlar çoğu zaman bastırılmış öfke, kontrol ihtiyacı ve değersizlik hissinin dışavurumu olarak karşımıza çıkar. Kendini güçsüz hisseden bir genç, savunmasız bir canlı üzerinde güç kurarak içsel boşluğunu doldurmaya çalışabilir. Bu durumda pişmanlık değil, geçici bir rahatlama hissi ön plana çıkar. "Bu çocuklar neden böyle oldu?" sorusunun cevabı tek bir nedene bağlanamaz. Duygusal ihmal, empati gelişiminin desteklenmemesi, sınırların net olmaması, şiddetin normalleştirildiği içerikler ve akran onayı bir araya geldiğinde; genç, yaptığı davranışın sonuçlarını içselleştiremez hale gelir. Bu çocuklar "kötü" oldukları için değil; duygusal pusulaları şaştığı için bu noktaya gelirler. Pişmanlığın ortaya çıkabilmesi için, önce davranışın yanlış olduğuna dair tutarlı ve güvenli bir geri bildirimle karşılaşmaları gerekir. Aksi halde şiddet, öğrenilen ve tekrarlanan bir dil haline gelir.