Dijital görgüsüzlüğe küresel fren! Sanal şatafat gerçek değerleri yok ediyor...
Sosyal medya, lüksün ve kolay zenginliğin parlatıldığı dev bir teşhir sahnesine dönüşerek genç kuşakların değer dünyasını sarsıyor. Emek yerine kestirme yolların özendirildiği bu dijital illüzyon, toplumda derin bir "görgüsüzlük kültürü" inşa ediyor. Çin'in "servet teşhiri"ne karşı başlattığı temizlik ve Batı'da yükselen sade yaşam akımları, bu gidişata karşı küresel bir tepkinin işareti. Dünya şimdi şu sorunun peşinde: Gösteriş çağının panzehiri, toplu bir boykot olabilir mi?
Giriş Tarihi: 03.05.2026 06:34