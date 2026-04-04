Dijital zorbalığın hedefinde onlar var! Uzmanlar uyardı: Her 10 kişiden 7’si bu tuzağa düşüyor!

Tabloyu sadece "telefonu çok kullanıyor" diye okumak eksik kalır. Asıl mesele, çocuğun sosyal medya içinde kim olmaya çalıştığı ve bu süreçte kendinden ne kadar uzaklaştığıdır. Bu noktada ebeveynlerin en sık yaptığı hatalardan biri, konuyu sadece "ekran süresi" üzerinden ele almak oluyor. Oysa mesele sadece ne kadar kullandığı değil, nasıl kullandığı ve o süreçte ne yaşadığıdır. Özellikle ergenlik döneminde çocuk, kontrol edilmekten çok anlaşılmak ister. Bu yüzden ebeveynin rolü denetleyen değil, eşlik eden bir konumda olmak olmalı. Ebeveynler çocuklarıyla birlikte "içerik seçme" sürecine de dahil olabilir.