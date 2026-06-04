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Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

Dil öğrenmek herkes için aynı hızda ilerlemiyor. Bazı diller kısa sürede kavranabilirken, bazıları gramer yapısı, telaffuzu ve yazım sistemi nedeniyle yıllar süren bir emek gerektirebiliyor. Dil bilimcilerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda dünyanın en zor dilleri sıralandı.

Giriş Tarihi: 04.06.2026 12:35 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 12:36
Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

Bir dili öğrenmek sadece kelime ezberlemekten ibaret değil; dilin kökeni, gramer yapısı ve telaffuzu da süreci doğrudan etkiliyor. İşte öğrenmesi en zor diller…

Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

1. Çince (Mandarin)

Tonlamalı bir dildir, bu nedenle her ton farklı anlam ifade eder. Karakter tabanlı yazı sistemi olduğu için binlerce karakter öğrenmek gerekir. Dilbilgisi görece basit olsa da kültürel bağlamla birleşince karmaşıklaşır.

Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

2. Arapça

Farklı diyalektler arasında büyük farklılıklar bulunur. Sağdan sola yazı sistemi nedeniyle zorlanmalar ortaya çıkabilir. Karmaşık bir dilbilgisi ve kelimelerin kök sistemine dayalı yapılar bulunur

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Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

3. Japonca

Üç farklı alfabe kullanılır: Hiragana, Katakana ve Kanji. Kanji karakterlerinin öğrenilmesi zaman alır. Cümlenin yapısı ve nezaket düzeylerine göre değişen ifadeleri öğrenmek gerekir.

Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

4. Korece

Karmaşık dilbilgisi yapıları ve fiil çekimleri bulunur. Ayrıca toplumdaki hiyerarşik konuşma seviyelerinde de farklıdır. Kolay bir alfabe (Hangul) olmasına rağmen dildeki anlam çeşitliliği öğrenmeyi zorlaştırabilir.

Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

5. Rusça

Alfabe olarak Kiril alfabesi kullanılır. Dilbilgisi kuralları ve çekimler oldukça karmaşıktır. Telaffuz ve vurgu yerleri öğrenmek zordur.

Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

6. Fince

Ural dil ailesine ait olduğu için çoğu dile benzemez.Çok sayıda ek ve karmaşık dilbilgisi kuralları vardır. Kelime türetme oldukça esnektir, bu da ezberlemeyi zorlaştırır.

Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

7. Macarca

18 farklı hâl kullanımı mevcuttur ve karmaşık bir çekim sistemi bulunur. Üstelik Avrupa'da bulunan bir ülke olmasına rağmen batı dillerinden farklı bir yapıya sahiptir.

Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

8. İzlandaca

Karmaşık çekim yapılarına sahiptir. Modern dillerden farklı olarak, eski dil yapısını korumaya devam eder. Telaffuz zorlukları da dilin zorlu taraflarından biridir.

Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

9. Türkçe

Eklemeli bir dil olduğu için kelime türetme yapısı yabancılar için karmaşık olabilir. Ses uyumu kuralları ve farklı vurgu kullanımları yabancılar için zorlayıcıdır.

Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

10. Sanskritçe

Çok eski bir dil olduğu için modern dillerle benzerliği azdır. Karmaşık bir dilbilgisi yapısına sahiptir. Çoğu zaman dini veya edebi bağlamlarda kullanılır.

Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

11. Arnavutça

Arnavutça, karmaşık grameri nedeniyle öğrenmesi oldukça zor olabilir. Örneğin, Arnavutçada isimlerin hem durumu hem de cinsiyeti vardır ve bunları öğrenmenin tek yolu, kelime dağarcığını incelerken her ismin durumunu ve cinsiyetini ezberlemektir.

Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

12. Farsça

Farsça dilinin en zorlayıcı yönlerinden biri, Latin Alfabesi'nden tamamen farklı görünen ve sağdan sola doğru okunan bir Arap alfabesi kullanmasıdır. Farsça, ustalaşması zaman alsa da, birçok kelimenin derin anlamlar taşıdığı ve aynı zamanda çift anlamlı olduğu çok şiirsel bir dildir. Ayrıca karmaşık kelime türetme sistemi, fiil yapıları bulunur.

Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

13. Tayca

Tayca, Çince gibi tonlu bir dildir. Bu, öğrencilerin söylenen şeyin bağlamını anlayabilmek için bir tonun perdesini tanıyabilmeleri gerektiği anlamına gelir. Tayca beş tona sahiptir ve tüm bu tonları öğrenmek zaman alabilir. Tayca ayrıca ezberlenmesi gereken 44 ünsüz, 18 ünlü ve altı diftongdan oluşan kendi yazısını kullanır.

Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

14. Gürcüce

Gürcüce, benzersiz yazısı, karmaşık fonolojisi ve zorlu grameri nedeniyle İngilizce konuşanlar için öğrenilmesi oldukça zor bir dildir. Mkhedruli adı verilen Gürcü alfabesi farklıdır ve Latin alfabesinde doğrudan karşılığı yoktur, bu da öğrencilerin tamamen yeni karakterlerle tanışmaları gerektiği anlamına gelir. Ayrıca eklemeli bir dil olması sebebiyle genellikle alışması vakit alabilir.

Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri

Bu sıralama, özellikle bir dili öğrenirken ana dilinizle olan benzerlik veya farklılıkları dikkate alarak değişebilir. Örneğin, Türkçeyi bilen biri Japonca veya Koreceyi öğrenirken diğer dillere göre daha az zorlanabilir çünkü bu diller yapı olarak benzerdir.