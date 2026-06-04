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Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri
Dil bilimciler noktayı koydu: Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri
Dil öğrenmek herkes için aynı hızda ilerlemiyor. Bazı diller kısa sürede kavranabilirken, bazıları gramer yapısı, telaffuzu ve yazım sistemi nedeniyle yıllar süren bir emek gerektirebiliyor. Dil bilimcilerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda dünyanın en zor dilleri sıralandı.
Giriş Tarihi: 04.06.2026 12:35
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 12:36