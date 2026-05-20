Trend Galeri Trend Yaşam Dil uzmanları açıkladı: Her gün kullandığımız o kelime yüzyıllar önce bakın ne anlama geliyormuş!

Dil, canlı bir organizma gibidir; sürekli değişir, dönüşür ve evrim geçirir. Kelimeler doğar, ölür, anlamları genişler ya da daralır. Bugün günlük hayatta hiç düşünmeden kullandığımız, hatta bazen hakaret veya övgü saydığımız onlarca kelime, meğer yüzyıllar önce bambaşka hatta bazen tamamen zıttı anlamlara geliyormuş. Dil bilimcilerin üzerinde durduğu, toplumsal değişimlerden teknolojiye kadar pek çok etkenle evrim geçiren o kelimeler…

Giriş Tarihi: 20.05.2026 13:14 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 13:24
Günlük hayatta hiç düşünmeden kullandığımız kelimelerin yüzyıllar önce bambaşka dünyaları, hatta bugünkü anlamlarının tam zıttını tasvir ettiği gerçeği dilin en büyüleyici sırları arasında yer alıyor. Eskiden "edep sahibi" insanları övmek için kullanılan bir sözcüğün bugün hakarete dönüşmesi veya "hoş kokulu" anlamına gelen bir kelimenin bayat yemekleri anlatması, toplumsal ve teknolojik değişimin dil üzerindeki kaçınılmaz etkisini gözler önüne seriyor. İşte geçmişten günümüze gelirken, anlam kaymasının en belirgin ve dikkat çekici örnekleri:

EDEPSİZ

Eskiden "usulüne, adabına uygun davranan" yani doğrudan "edep sahibi" kişi demekken; bugün tam tersi, "terbiyesiz" anlamında kullanılarak 180 derecelik bir dönüşüm yaşamıştır.

BAYAT

Bugün tazeliğini yitirmiş yiyecekler için kullandığımız bu kelime, eski Türkçede aslında "hoş kokulu, güzel" anlamına gelmekteydi.

MÜTHİŞ

Arapça "dehşet veren, korkunç" kökünden türemiştir. Eskiden tüyler ürpertici, negatif durumlar için kullanılırken; modern Türkçede "harika, mükemmel" anlamında olumlu bir övgü sözcüğüne dönüşmüştür.

EZİK

Eskiden "mütevazı, alçakgönüllü" insanları övmek için kullanılırken; günümüzde "güvenini kaybetmiş, ruhen çökmüş veya fiziksel olarak darbe almış" kişiler için negatif bir sıfat olmuştur.

OĞLAN

Eskiden cinsiyet ayrımı gözetmeksizin sadece "çocuk" anlamında kullanılırken, günümüzde tamamen erkek çocukları için ayrılmıştır.

AYAK

Klasik edebiyatta derin bir anlamı vardı. Eskiden "kadeh" anlamına gelirdi. Örneğin ünlü şair Fuzuli'nin "Sun saki bana o dolu ayağı" dizesindeki "ayak" aslında bir içki kadehidir.

REZALET

Eskiden sadece bir "rezil olma durumu" değil, aynı zamanda "gariplik, şaşkınlık ve tuhaflık" durumlarını ifade etmek için kullanılıyordu.

AYAR

Eskiden "ölçü, tartı veya denge" gibi tamamen teknik ve somut bir anlamdayken; günümüzde "birine haddini bildirmek veya kurnazlık yapmak" (ayar vermek/çekmek) şeklinde argolaşmıştır.

MÜNASİP & MÜSAİT

Eskiden münasip kelimesi sadece "uygun" değil, "yakışık alan ve edepli" durumlar için de kullanılırdı. Benzer şekilde Arapça kökenli müsait kelimesi "uygun, elverişli" demekti. Günümüzde ise daha çok "boşta, serbest" anlamında kullanılır. "Müsait bir zamanda ararım" cümlesi eskiden "Uygun bir vakitte ararım" demekken, bugün "Boş olduğumda ararım" anlamına evrilmiştir.

HİZMET

Eskiden sadece "kölelik, kulluk" gibi feodal bir anlamı taşıyan bu kelime, toplumun değerlerindeki değişimle birlikte günümüzde "yarar sağlama, yardım etme" anlamında saygın bir yere oturmuştur.

ŞİMDİ

Bugün "hemen, şu anda" dediğimiz bu kelime, eskiden çok daha geniş bir zaman dilimini kapsıyordu. Geçmişte "Şimdi gideceğim" dendiğinde bu, "Yakında, birazdan gideceğim" anlamına da gelebiliyordu.

ÇIKAR

Eskiden sadece "dışarı atma, çıkarma" eylemini bildirirken, günümüzde tamamen kişisel "menfaat, fayda" dünyasını tanımlar hale geldi.

PİNTİ

Eskiden sadece "kıvırcık saçlı, gösterişsiz" kişileri tarif etmek için kullanılan bir fiziksel tasvirken, zamanla tamamen "cimri, eli sıkı" karakterleri tanımlayan bir kelimeye dönüştü.

İMTİYAZ

Arapçada "gözleri birbirinden ayırma, farklı görme" kökünden gelir. Günümüzde ise toplumsal veya hukuki bir "ayrıcalık, özel hak" anlamında kullanılır.

MANİDAR

Aslında "anlamı olan, derin manalı" şeklinde duru bir kelimiyken, günümüzde genellikle "gizli bir mesajı veya iması olan, şüpheli" durumları sezdirmek için kullanılır.

CAZİBE

Eskiden insan üzerindeki "çekicilik" anlamına odaklanmışken, bugün "cazibe merkezi" gibi yerleşim, ekonomi veya coğrafi çekim alanları için sıklıkla tercih edilmektedir.

GAYE

Eskiden sadece "maksat, amaç" demekken, günümüz modern kullanımında genellikle müzikteki "nota perdesi" anlamında da yaygınlaşmıştır.

AHLAK

Eskiden çok daha geniş bir felsefi düzlemde "iyi huy, güzel davranış" anlamına gelirken, günümüzde sınırları biraz daha daraltılarak "toplumsal kurallara uygun davranış" biçimine indirgenmiştir.

SANAT

Eskiden el becerisi gerektiren her türlü "beceri, ustalık" (zanaat benzeri) anlamındayken, günümüzde tamamen "estetik kaygılarla yapılan yaratıcı faaliyetleri" kapsar.

EĞLENCE

Eskiden sadece boş zamanı değerlendirme, "oyalanma, vakit geçirme" anlamındayken, modern dünyada tamamen "hoş vakit geçirme, neşe ve aktivite" odağına kaymıştır.

TECRÜBE

Eskiden bir şeyi "deneme, sınama" eyleminin kendisiyken, bugün o sınamalardan ve "yaşanmış olaylardan edinilen bilgi ve beceri" birikimini ifade eder.

ENTERESAN

Fransızca/İngilizce "interesting" kökeninden ilk girdiğinde sadece "ilginç" demekken, Türkçenin yapısı içinde zamanla "tuhaf, garip, sıra dışı" anlamlarında da kullanılmaya başlanmıştır.

HASTA

Eskiden sadece "sağlığı bozuk olan" hastane kişisiyken, günümüzde bir şeye duyulan aşırı tutkuyu ve düşkünlüğü anlatır hale geldi. Tıpkı, "Futbola hasta bir adam" cümlesindeki gibi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör