Dil uzmanları açıkladı: Her gün kullandığımız o kelime yüzyıllar önce bakın ne anlama geliyormuş!

Günlük hayatta hiç düşünmeden kullandığımız kelimelerin yüzyıllar önce bambaşka dünyaları, hatta bugünkü anlamlarının tam zıttını tasvir ettiği gerçeği dilin en büyüleyici sırları arasında yer alıyor. Eskiden "edep sahibi" insanları övmek için kullanılan bir sözcüğün bugün hakarete dönüşmesi veya "hoş kokulu" anlamına gelen bir kelimenin bayat yemekleri anlatması, toplumsal ve teknolojik değişimin dil üzerindeki kaçınılmaz etkisini gözler önüne seriyor. İşte geçmişten günümüze gelirken, anlam kaymasının en belirgin ve dikkat çekici örnekleri: