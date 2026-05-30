Diriliş Şairi Sezai Karakoç’un arşivi ilk kez açıldı! Yeni kuşaklarla yeniden buluşuyor
"Diriliş Şairi" olarak anılan Sezai Karakoç'un daha önce gün yüzüne çıkmamış el yazıları, ilk baskı eserleri ve şahsi daktilosunun da yer aldığı "Zamana Adanmış Sözler" sergisi Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, Karakoç'un medeniyet tasavvurunu ve düşünce dünyasını yeni kuşaklara taşıyor
Giriş Tarihi: 30.05.2026 08:59