Diriliş Şairi Sezai Karakoç’un arşivi ilk kez açıldı! Yeni kuşaklarla yeniden buluşuyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sergi, Sezai Karakoç'un yalnızca şair yönünü değil; düşünür, dava adamı ve medeniyet tasavvuru kurucusu kimliğini de görünür kılmayı hedefliyor. Açılışı, geçtiğimiz hafta Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılan sergi, Karakoç'un "Diriliş" düşüncesi etrafında şekillenen entelektüel yolculuğunu genç kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Sezai Karakoç denildiğinde akla ilk olarak Türk şiirinde metafizik duyarlılığı modern bir sesle buluşturan büyük bir şair geliyor. Mona Rosa şiiriyle geniş kitlelerin hafızasına kazınan Karakoç, aslında çok daha büyük bir düşünce evreninin temsilcisi. Ona göre medeniyet yalnızca geçmişin mirası değil; yeniden inşa edilmesi gereken bir ruh ve bilinç meselesiydi. "Diriliş" kavramı da bu nedenle yalnızca edebi değil; ahlaki, kültürel ve toplumsal bir yeniden uyanışı ifade ediyordu. Batı karşısında kendi medeniyet değerlerini koruyan, aynı zamanda çağın ruhunu okuyabilen bir düşünce sistemi geliştiren Karakoç, Türk düşünce tarihinde kendine özgü bir çizgi oluşturdu.