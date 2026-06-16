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Diş fırçasındaki renkli kılların sırrı çözüldü: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!

Günde en az iki kez kullandığımız diş fırçalarındaki mavi, yeşil ya da pembe kılların sadece görsel bir tasarımdan ibaret olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ağız sağlığı uzmanları, bu renk kombinasyonlarının arkasında doğrudan ağız hijyenini ve bütçenizi etkileyen çok önemli bilimsel gerçekler olduğunu açıkladı. İşte diş fırçası kıllarındaki renklerin gerçek amaçları...

Giriş Tarihi: 16.06.2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 09:28
Diş fırçasındaki renkli kılların sırrı çözüldü: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!

Tüketicilerin büyük çoğunluğu bu renklerin fırçanın sertliğini ya da kalitesini gösterdiğini tahmin etse de, arka plandaki mühendislik çok daha işlevsel bir amaca hizmet ediyor.

Diş fırçasındaki renkli kılların sırrı çözüldü: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!

Diş fırçalarının orta kısmında yer alan farklı renkteki kıllar, aslında uzmanlar tarafından tasarlanmış gizli birer "diş macunu ölçeri" olarak görev yapıyor.

Diş fırçasındaki renkli kılların sırrı çözüldü: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!

Özellikle çocukların ve yetişkinlerin aşırı macun kullanımının önüne geçmek için geliştirilen bu renkli bölge, fırçaya sıkılması gereken ideal ve sağlıklı diş macunu miktarını görsel olarak sembolize ediyor.

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Diş fırçasındaki renkli kılların sırrı çözüldü: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!

Bu renkli bölümlerin bir diğer hayati görevi ise zamanı geldiğinde kendisini imha eden bir alarm sistemi gibi çalışmasıdır. "Gösterge kılları" olarak adlandırılan bu teknoloji, fırça kullanıldıkça zamanla solarak orijinal rengini kaybeder.

Diş fırçasındaki renkli kılların sırrı çözüldü: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!

Diş hekimlerinin sıklıkla hatırlattığı "3-4 ayda bir diş fırçası değiştirme" kuralını tüketicilere fısıldayan bu sistem, rengin solmasıyla birlikte ağız sağlığınız için fırçayı çöpe atma vaktinizin geldiğini görsel bir uyarıyla bildirir.

Diş fırçasındaki renkli kılların sırrı çözüldü: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!

DİŞ FIRÇASI SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Sertlik renginden anlaşılmaz: Bir diş fırçasının yumuşak, orta veya sert oluşu renginden değil; kılın çapından ve üretildiği malzemeden anlaşılır.

Diş fırçasındaki renkli kılların sırrı çözüldü: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!

Uzmanların ortak önerisi: Diş eti çekilmesi ve mine hasarını önlemek için diş hekimleri genellikle yumuşak (soft) kıllı fırçaları önermektedir.

Diş fırçasındaki renkli kılların sırrı çözüldü: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!

Hastalık teşhis etmez: Fırça kıllarının ağızdaki çürükleri, plak seviyesini ya da şeker oranını tespit etmek gibi bir işevi yoktur; zamanla oluşan renk değişimleri gıda pigmentlerinden kaynaklanır.

Diş fırçasındaki renkli kılların sırrı çözüldü: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör