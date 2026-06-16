Diş fırçasındaki renkli kılların sırrı çözüldü: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!
Günde en az iki kez kullandığımız diş fırçalarındaki mavi, yeşil ya da pembe kılların sadece görsel bir tasarımdan ibaret olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ağız sağlığı uzmanları, bu renk kombinasyonlarının arkasında doğrudan ağız hijyenini ve bütçenizi etkileyen çok önemli bilimsel gerçekler olduğunu açıkladı. İşte diş fırçası kıllarındaki renklerin gerçek amaçları...
Giriş Tarihi: 16.06.2026 09:26
Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 09:28