Trend Galeri Trend Yaşam Dışarıda 10 dakika durulmuyor! 318 bin nüfusuyla dünyanın 'en soğuk' şehrinde donmamak imkansız...

Dışarıda 10 dakika durulmuyor! 318 bin nüfusuyla dünyanın 'en soğuk' şehrinde donmamak imkansız...

Dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olarak bilinen Rusya'nın doğusunda yer alan Yakutsk'ta bu hafta termometreler eksi 45 dereceyi gösterdi. 318 bin kişinin zorlu yaşam mücadelesi verdiği bu şehirde kent sakinleri turistlere "10 dakikadan fazla dışarı çıkmayın" uyarısı yapıyor! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.12.2025 12:35 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:41
Rusya'nın doğusunda yer alan ve dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olan Yakutsk kentinde termometre bu hafta eksi 45 dereceyi görürken yaşam tüm zorluklarına rağmen devam ediyor.

Dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen şehirde, aşırı soğuk yalnızca iklim koşullarını değil, günlük yaşamın temel alışkanlıklarının da doğrudan etkilenmesine neden oluyor.

Yakutsk'ta yerel sıcaklık bir zamanlar -64,4C'lik rekor düşük bir seviyeye (Şubat 1891'de) bile düşmüştü ve Ocak 2023'te ise şehir -62,7C ile yirmi yılın en soğuk havasını yaşadı.

Özel olarak tasarlanmış altyapı, kalın giysiler ve yerel halkın yıllar içinde edindiği deneyimler sayesinde Yakutsk'ta hayat, dondurucu havaya rağmen kendi düzenini sürdürmeye devam ediyor.

Doğu Sibirya'da yer alan kentte hayat, sert geçen kış mevsimine rağmen kendi düzeni içerisinde sürmeye devam ederken dondurucu soğuk günlük alışkanlıkların da kökten değişmesine neden oluyor.

Lena Nehri kıyısında, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 450 kilometre güneyinde bulunan Yakutsk'ta, kat kat kalınlıkta giysiler giyinen insanlar, bu süreçte günlük işlerini de aksatmadan devam ettiriyor.


Burada araçlar donmaması adına 7/24 çalışır vaziyette bırakılıyor, buzla kaplanan yollar ve nefes alırken havada oluşan buhar şehirde sıradan görüntülerden kabul ediliyor.

Kalıcı olarak donmuş bir zemin üzerine kurulan bu şehir, günde dört saatten daha az güneş ışığı alıyor.

Aynı zamanda görüş mesafesi de bu şehirde oldukça düşük. Beş metreden az görüş mesafesiyle bu şehirde, seyahat etmek de oldukça zor.

Aşırı soğuk hava koşulları, şehirdeki insanların alışveriş alışkanlıklarını da oldukça farklı bir noktaya taşımış oldu. Pazarlarda satılan et ve balık ürünleri için buzdolabı kullanılmak yerine ürünler anında donduğu için açık havada sergileniyor.

Evlerde ise yaşam sıcak yemeklerle ve içeceklerle devam ediyor. Et çorbaları, yahni, mantı, lapa ve ekmek bölge mutfağının en sık tüketilen yiyecekleri arasında yer alıyor.

BURADA YANLIŞ GİYİNMEK KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURUYOR!

Yakutsk'ta büyüyen insanlar, doğru kıyafet tercih edilmediği takdirde dışarıda yalnızca birkaç dakika içerisinde donma riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini söylüyor.

Kat kat giyinmenin hayati önem taşıdığı bu kentte, deve yününden çoraplar, dolgulu pantolonlar, kalın montlar ve kürklü botlar günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları arasında bulunuyor.

Kent sakinleri gelen turistlere "10 dakikadan fazla dışarıda bulunmayın" uyarılarını yapmayı da ihmal etmiyor. Gelen turistler karşılaştıkları soğuk için "Böylesini tahmin etmemiştik", "Donmamak imkansız gibi" yorumlarını yapıyor.

Yollar, binalar ve enerji sistemleri eksi 70 dereceye kadar dayanabilecek şekilde inşa edilirken, apartmanlarda merkezi ısıtma sistemleri günün her saati kesintisiz çalışıyor.

Yakutsk "en soğuk yaşanan şehir" olsa da aslında dünyanın en soğuk yeri değil. İşte dünyanın soğukluk derecesiyle şoke eden o şehirleri...

CHURCHILL

Kanada'nın kasabalarından biri olan Churchill, dünyada kutup ayılarının başkenti olarak biliniyor. Kasabanın hava sıcaklığı da bu ünvanın hakkını verir cinsten... Churchill'de hava sıcaklığı -26 derece civarında.

ERZURUM

Türkiye'de soğuk denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri Erzurum. Bu anlamda dünyada da önemli bir yere sahip olan Erzurum, 2014 kışında -37 dereceyi gördü.

URUMÇİ - ÇİN

Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti olan kentte kış mevsiminde sıcaklıklar ortalama -10 derece civarında oluyor.

EDMONTON

Listede Kanada'dan bir yer daha... Edmonton'da kış aylarında ortalama sıcaklık -11 derece dolaylarında oluyor.

MURMANSK

Listede Rusya'dan kentler görmeyi herkes sıradan karşılayacaktır. Bu listedeki Rus kentlerinden biri de Murmansk. Kentte kış aylarında ortalama sıcaklık -12 derece.

VLADIVOSTOK

Rusya'nın en doğusunda yer alan Vladivostok, dünyanın ise en soğuk yerlerinden biri. Ünlü Transsibirya tren hattının son durağı olan kentte ortalama sıcaklık ise -13.1 derece oluyor.

SASKATOON

Burada kar ve buz çok sıradan... Donmuş göller ve çatılardan sarkan buzların sıradan görüntüler olduğu Saskatoon'da kışın sıcaklık ortalaması ise -14 derece civarında oluyor.

ARHANGELSK

Sibirya gibi bir bölgeye sahip olan Rusya soğuklara alışkın. Yılın büyük bölümünün buzla kaplı olduğu deniz kıyısındaki kentte sıcaklık ortalaması -15 derece.

SİBİRYA

Rusya'nın en büyük kentlerinden biri olan şehir, aynı zamanda dünyanın en soğuk yerlerinden biri. Adından da anlaşılacağı üzere Sibirya bölgesinde sıcaklık -16 derece civarında.