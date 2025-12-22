Trend
Dışarıda 10 dakika durulmuyor! 318 bin nüfusuyla dünyanın 'en soğuk' şehrinde donmamak imkansız...
Dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olarak bilinen Rusya'nın doğusunda yer alan Yakutsk'ta bu hafta termometreler eksi 45 dereceyi gösterdi. 318 bin kişinin zorlu yaşam mücadelesi verdiği bu şehirde kent sakinleri turistlere "10 dakikadan fazla dışarı çıkmayın" uyarısı yapıyor! İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 22.12.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:41