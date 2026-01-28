Trend Galeri Trend Yaşam Diyabet hastası uyguladığı yöntemle 1 yılda 70 kilo verdi! "İstediğimi yedim ama sadece buna dikkat ettim"

Üç çocuk sahibi Lisa Dove, uzun yıllar duygusal yeme alışkanlığı ve tip 2 diyabetle mücadele ettikten sonra hayatını değiştirme kararı aldı. Bir yıl içinde tam 70 kilo vererek büyük bir dönüşüm yaşayan Lisa, bu süreci nasıl başardığını paylaştı.

Giriş Tarihi: 28.01.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:03
Lisa Dove'un 70 kiloluk dönüşümünde izlediği adımlar tek tek ortaya çıktı…

DÖNÜM NOKTASI BU OLDU

Teknoloji alanında çalışan Dove, restoranlarda masaya rahatça oturamamaktan dolayı büyük bir utanç yaşıyordu.

Dove, fazla kilosunun günlük yaşamını ciddi şekilde zorlaştırdığını dile getiriyor. Ayak tırnaklarına oje süremeyecek kadar hareket kabiliyeti kısıtlanan, çocuklarıyla oynarken çabuk yorulan ve bu nedenle sosyal ortamlardan uzaklaşan Dove, yaşadığı bu zorlukların ardından hayatını değiştirmeye karar verdi. Bu fiziksel engeller, onun için dönüşüm yolculuğunun başlangıç noktası oldu.

SAĞLIĞINI İKİNCİ PLANA ATMIŞTI

Lisa Dove, yoğun iş hayatı ve çocuklarının sorumlulukları nedeniyle kendi sağlığını uzun süre geri planda bıraktığını ifade ediyor.

Stresle mücadele etmenin yolunu yemekte bulan Dove, bu süreçte sık sık fast food siparişi veriyordu. Günlük beslenme düzeni çoğunlukla peynirli sandviçler, patates kızartmaları, büyük boy pizzalar ve gün boyu elinden düşürmediği atıştırmalıklardan oluşuyordu.

"Her zaman kendime bahaneler üretiyordum" diyen Dove, "Yoğun bir iş hayatım vardı, çocuklarımın sorumluluğu üzerimdeydi ve bu yüzden hızlı beslenmeyi normalleştiriyordum. Oysa aslında kendi sağlığımı görmezden geliyordum" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

KİLO VERMEYE BÖYLE BAŞLADI

Pandemi döneminde çocukları uzaktan eğitim alırken bunaldığını fark eden Dove, kendisine nefes alacak bir alan yaratmak için kısa yürüyüşlere çıkmaya başladı. Zamanla bu yürüyüşler bir farkındalığa dönüştü. 5 Ocak 2021'de tartıya çıkan Dove, yaklaşık 135 kiloyu gördüğünde artık değişim zamanının geldiğine karar vererek "Bu noktada durmalıyım" dedi ve hayatını değiştirecek adımı attı.

Dove, puan sistemini takip etmenin kendisi için sürdürülebilir bir yöntem olduğunu fark etti. Diyetinde sıfır puanlı sağlıklı gıdalara yönelerek aç kalmadan kilo vermeyi başardı. Bu yiyecekler düşük kalori ve yüksek besin değerine sahipti.

Dove, açlık hissettiğinde sıfır puan değerine sahip yiyecekleri tercih ederek dengesini sağlamayı başardı. Sebzeler, yumurta ve yağsız proteinler sıfır puanlı gıdalar arasında yer alıyordu. Ancak, tatlı ya da yüksek kalorili gıdalar tüketmek istediğinde, bunun günlük puan kotasına nasıl yansıdığını hesaplamak zorundaydı. Haftalık olarak belirlenen ekstra puan hakkı, özel günlerde veya sosyal etkinliklerde esneklik sağlıyordu.

Ardından bir spor salonuna kaydoldu ve Zumba derslerine katılmaya başladı. "Eğlenerek egzersiz yapmak, bunu sürdürülebilir hale getirdi" diyen Dove, zamanla ağırlık antrenmanlarına da başladı.

DİYABETİ YENDİ
Dove'un disiplinli çabaları sonuç verdi. 2022 yılında doktor kontrolüne gittiğinde artık diyabet hastası olmadığını öğrendi ve dört farklı ilacını tamamen bırakabildi. Eskiden merdiven çıkarken bile nefes nefese kalan Dove, artık kızlarıyla birlikte futbol ve voleybol antrenmanlarında aktif olarak yer alıyor.

Ayrıca, kişisel antrenörle çalışmaya başlayan Dove, kas kütlesini artırmaya odaklandı. "49 yaşındayım ve kaslarımı korumak çok önemli" diyen Dove, düzenli ağırlık çalışmalarıyla daha güçlü bir vücuda sahip olduğunu belirtiyor.

"MÜKEMMELLİK DEĞİL, İLERLEME ÖNEMLİ"
63 kiloya ulaşan Dove, 52 bedenden 34 bedene düştü. Eskiden büyük beden kıyafetler giymek zorundayken artık küçük beden giyebildiğini söylüyor.

"Eskiden üç merdiven çıktığımda bile durmak zorundaydım. Şimdi çocuklarımla antrenman yapabiliyorum, hayatı doya doya yaşayabiliyorum" diyen Dove, en büyük dersinin "Mükemmelliği değil, ilerlemeyi hedeflemek" olduğunu belirtiyor.

Kilo vermek isteyenlere şu mesajı veriyor: "Bahaneleri bırakın, sağlıklı alışkanlıklar oluşturun ve her yeni güne yeniden başlama fırsatı olarak bakın. Bir gün hata yaptıysanız, ertesi gün yeniden başlayabilirsiniz. En önemlisi, sağlığınızı birinci önceliğiniz haline getirmek."