Diyabet hastası uyguladığı yöntemle 1 yılda 70 kilo verdi! "İstediğimi yedim ama sadece buna dikkat ettim"

Dove, fazla kilosunun günlük yaşamını ciddi şekilde zorlaştırdığını dile getiriyor. Ayak tırnaklarına oje süremeyecek kadar hareket kabiliyeti kısıtlanan, çocuklarıyla oynarken çabuk yorulan ve bu nedenle sosyal ortamlardan uzaklaşan Dove, yaşadığı bu zorlukların ardından hayatını değiştirmeye karar verdi. Bu fiziksel engeller, onun için dönüşüm yolculuğunun başlangıç noktası oldu.