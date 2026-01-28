Trend
Diyabet hastası uyguladığı yöntemle 1 yılda 70 kilo verdi! "İstediğimi yedim ama sadece buna dikkat ettim"
Üç çocuk sahibi Lisa Dove, uzun yıllar duygusal yeme alışkanlığı ve tip 2 diyabetle mücadele ettikten sonra hayatını değiştirme kararı aldı. Bir yıl içinde tam 70 kilo vererek büyük bir dönüşüm yaşayan Lisa, bu süreci nasıl başardığını paylaştı.
Giriş Tarihi: 28.01.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:03