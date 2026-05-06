DİYANET 2026 ÇEYİZ DESTEĞİ SONUÇLARI II Çeyiz yardımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte Diyanet çeyiz yardımı sonuçları açıklandı mı? sorusu binlerce çiftin gündeminde yer almaya başladı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında başvurular 31 Mart itibarıyla tamamlandıktan sonra gözler bir sonraki aşamaya çevrildi. İhtiyaç sahibi nişanlı çiftlere destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen çeyiz yardımı programındaki son süreç dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 06.05.2026 13:32 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 13:46
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen "İki İnsan Bir Hayat" projesinde beklenen gün için heyecan dorukta. Nişanlı gençlerin evlilik masraflarını hafifletecek 500 bin TL değerindeki desteğin son aşamasına yönelik heyecan artmış durumda. Birçok şartın belirleyici olduğu çeyiz başvurusunda gözler yapılan duyurulara çevrildi.

DİYANET VE TDV'DEN NİŞANLI GENÇLERE EVLİLİK DESTEĞİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesi, 81 ilde uygulanacak. Yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek olmayı amaçlayan projede, başta ev eşyaları olmak üzere çeşitli ihtiyaçlar karşılanacak.

500 BİN TL ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURU SÜRECİ

İki İnsan Bir Hayat çeyiz yardımı projesi başvuruları, 13 Mart 2026 Cuma günü başladı ve 31 Mart 2026 tarihinde sona erdi. Projeden yararlanmak isteyen çiftler, başvurularını Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirdi.

ÇEYİZ DESTEĞİ SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak. Diyanet çeyiz desteği başvuru sonuçları tdv.org adresinden duyurulacak.

ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

"İki İnsan Bir Hayat" projesine;

  • 18-35 yaş aralığında bulunan,
  • Türkiye'deki herhangi bir ilde ikamet eden,
  • Yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi,
  • Aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek.
  • İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör