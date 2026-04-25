DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ: Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve bitecek, tatili kaç gün sürecek?

Trend Galeri Trend Yaşam

Kurban Bayramı 2026 için geri sayım sürerken, gözler resmi tatil süresine çevrildi. Vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getirmek hem de tatil planlarını netleştirmek için yapılacak açıklamaları bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime takvim, Kurban Bayramı 2026 planlaması yapan milyonlarca kişi için önemli bir yol haritası oluşturuyor. Özellikle sürecin yaz sezonuna yakın bir tarihe denk gelmesi, bayramı hem ibadet hem de tatil açısından daha da cazip hale getiriyor. Kurban Bayramı 2026 ne zaman başlayacağı, arife günü ve tatil süresi soruları şimdiden en çok aranan başlıklardan biri haline geldi.

Giriş Tarihi: 25.04.2026 13:18
Kurban Bayramı, sadece dini bir ibadet dönemi olmanın ötesinde, ekonomik ve sosyal hareketliliğin yoğunlaştığı bir zaman dilimi olarak dikkat çekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Kurban Bayramı 2026, Mayıs ayında idrak edilecek. Özellikle turizm bölgelerinde rezervasyon hareketliliği artarken, vatandaşlar da hem bayram ziyaretleri hem de tatil seçeneklerini birlikte değerlendirmeye başladı. Bu süreçte Kurban Bayramı 2026 tarihleri, planlama açısından kritik bir rol oynuyor.

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

  • Kurban Bayramı Arife Günü: 26 Mayıs 2026 – Salı (Yarım gün)
  • Kurban Bayramı 1. Günü: 27 Mayıs 2026 – Çarşamba
  • Kurban Bayramı 2. Günü: 28 Mayıs 2026 – Perşembe
  • Kurban Bayramı 3. Günü: 29 Mayıs 2026 – Cuma
  • Kurban Bayramı 4. Günü: 30 Mayıs 2026 – Cumartesi
2026'DA KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Mevcut resmi takvime göre; arife günü yarım gün ve 4 gün bayram tatili ile toplamda 4,5 günlük resmi tatil olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN İHTİMALİ

En çok merak edilen konulardan biri de "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusu oldu. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı önümüzdeki süreçte yetkili kurumların duyurusuyla netlik kazanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
