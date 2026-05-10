Trend Galeri Trend Yaşam BAYRAM TATİLİ 2026 II Kurban bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi gün başlayacak ve bitecek?

BAYRAM TATİLİ 2026 II Kurban bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi gün başlayacak ve bitecek?

Diyanet tarafından açıklanan dini günler takvimi ile Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, bayram tatilinin kaç gün olacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Böylece bayram planı yapacak vatandaşlar için 2026 Kurban Bayramı tarihleri ve tatil detayları netleşti.

Giriş Tarihi: 10.05.2026 14:08
BAYRAM TATİLİ 2026 II Kurban bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi gün başlayacak ve bitecek?

Kurban Bayramı 2026 tarihinin netleşmesiyle birlikte, seyahat ve tatil planları da hız kazandı. Yaz sezonunun hemen öncesine denk gelen bu dönem, turizm açısından da hareketlilik yaratmasıyla ön plana çıkıyor. Bu nedenle Kurban Bayramı sadece dini bir takvim detayı değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal planlamaların da merkezinde yer alıyor.

BAYRAM TATİLİ 2026 II Kurban bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi gün başlayacak ve bitecek?

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

10 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı'na yaklaşık 17 gün kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları hız kazanırken, vatandaşlar da hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı. Özellikle seyahat ve izin düzenlemeleri için gözler resmi tatil takvimine çevrilmiş durumda.

BAYRAM TATİLİ 2026 II Kurban bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi gün başlayacak ve bitecek?

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı, baharın son günlerinde idrak edilecek. Takvime göre bayramın arifesi Salı gününe, birinci günü ise Çarşamba gününe denk geliyor.

BAYRAM TATİLİ 2026 II Kurban bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi gün başlayacak ve bitecek?

DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

  • Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı) - Yarım Gün Tatil
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)
BAYRAM TATİLİ 2026 II Kurban bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi gün başlayacak ve bitecek?

9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tatilin 9 güne çıkması ve hükümetin pazartesi ve salı günlerini 1,5 gün idari izin yapmasının ardından tatil planı şu şekilde işleyecek:

  • 23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili.
  • 25 Mayıs Pazartesi: İdari izin.
  • 26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle yarım gün tam güne tamamlanacak.
  • 27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri.
  • 31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.

Bu durumda tatil, 22 Mayıs Cuma akşamı mesai bitimiyle başlayacak ve 31 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#KURBAN BAYRAMI