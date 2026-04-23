Kurban Bayramı ne zaman olacak, kaç gün kaldı, tatili ne kadar sürecek? 2026 Diyanet takvimi açıklandı!

2026 yılında Ramazan Bayramı'nın ardından gelecek olan Kurban Bayramı, hem takvimdeki konumu hem de tatil süresi nedeniyle şimdiden gündem olmuş durumda. Böylece Kurban Bayramı; sadece dini bir bayram değil aynı zamanda tatil, seyahat ve ekonomik hareketliliğin yoğunlaştığı bir dönem olarak dikkat çekiyor. Yılın ikinci dini bayramı için paylaşılan bilgiler ön plana çıktı…

Giriş Tarihi: 23.04.2026 14:43
Vatandaşlar hem kurban ibadetini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak için 2026 yılındaki Kurban Bayramı takviminin detaylarını yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı Mayıs ayında idrak edilecek. Özellikle yaz sezonuna yakın olması, hem seyahat planlarını hem de tatil yoğunluğunu artırmış durumda.

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ NASIL SIRALANIYOR?

  • Kurban Bayramı Arife Günü: 26 Mayıs 2026 – Salı (Yarım gün)
  • Kurban Bayramı 1. Günü: 27 Mayıs 2026 – Çarşamba
  • Kurban Bayramı 2. Günü: 28 Mayıs 2026 – Perşembe
  • Kurban Bayramı 3. Günü: 29 Mayıs 2026 – Cuma
  • Kurban Bayramı 4. Günü: 30 Mayıs 2026 – Cumartesi

2026'DA KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Mevcut resmi takvime göre; arife günü yarım gün ve 4 gün bayram tatili ile toplamda 4,5 günlük resmi tatil olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN İHTİMALİ

En çok merak edilen konulardan biri de "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusu oldu. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı önümüzdeki süreçte yetkili kurumların duyurusuyla netlik kazanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
