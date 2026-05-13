DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ || Kurban Bayramı Tatili ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı 2026 tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvimle belli oldu. Özellikle "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, arife günü ne zaman?" soruları çalışanlar ve seyahat planı yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte tatil tarihleri de netleşti.

Giriş Tarihi: 13.05.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 09:15
2026 Mayıs ayında idrak edilecek ikinci dini bayram vatandaşların gündeminde yer alıyor. 9 güne çıkarılan Kurban Bayram tatili ile seyahat ve tatil planları da hız kazandı. Böylece 2026 Kurban Bayramı, hem dini görevlerin yerine getirileceği hem de güzel bir dinlenme süreci olarak ön plana çıktı.

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

13 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı'na yaklaşık 14 gün kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları hız kazanırken, vatandaşlar da hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı.

DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

  • Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı) - Yarım Gün Tatil
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurmuştu. Buna göre, kamu personeli 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatile ek olarak pazartesi tam gün ve salı günü öğleye kadar idari izinli sayılacak.

2026 BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tatilin 9 güne çıkması ve hükümetin pazartesi ve salı günlerini 1,5 gün idari izin yapmasının ardından tatil planı şu şekilde işleyecek:

  • 23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili.
  • 25 Mayıs Pazartesi: İdari izin.
  • 26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle yarım gün tam güne tamamlanacak.
  • 27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri.
  • 31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.

Ancak bu durum sektöre göre değişiklik gösterebiliyor. Bu uygulama tamamen iş yerinin çalışma düzenine göre şekillenecek ve izin kullanan çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
