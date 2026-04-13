Kurban Bayramı 2026 ne zaman, hangi günler, tatili kaç gün sürecek? Diyanet takvimi açıklandı!

2026 yılında Ramazan Bayramı'ndan sonra gelecek Kurban Bayramı, hem dini görevlerin yerine getirileceği hem de tatil planlarının yapılacağı önemli bir dönem olarak öne çıkıyor. Özellikle yaz sezonuna yakın bir tarihe denk gelmesi ile turizm sektörüne de hareketlilik katacağı öngörülüyor. Bu durumda vatandaşlar bir yandan bayram hazırlıklarını planlarken, diğer yandan tatil süresinin uzayıp uzamayacağını yakından takip ediyor. İşte Kurban Bayramı tarihleri, tatilleri ve arife gününe dair detaylar…

Giriş Tarihi: 13.04.2026 11:53
Nisan ayının ilerlemesiyle birlikte milyonlarca kişinin gündeminde Kurban Bayramı tarihleri yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 dini günler takvimi merak edilen detayları netleştirdi. Özellikle bayramın hafta içine denk gelmesi, tatilin uzatılıp uzatılmayacağı ihtimalini de gündeme getirdi.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2026 yılında Mayıs ayında idrak edilecek. Diyanet takvimine göre bayramın ilk günü 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

  • 26 Mayıs 2026 Salı: Arife Günü
  • 27 Mayıs 2026 Çarşamba: 1. Gün
  • 28 Mayıs 2026 Perşembe: 2. Gün
  • 29 Mayıs 2026 Cuma: 3. Gün
  • 30 Mayıs 2026 Cumartesi: 4. Gün
2026 ARİFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arife günü, bayramdan bir gün önce idrak ediliyor ve resmi olarak yarım gün tatil sayılıyor. 2026 yılında arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 Kurban Bayramı tatili, mevcut takvime göre:
  • Arefe günü yarım gün
  • 4 gün bayram tatili
Toplamda 4,5 gün resmi tatil olarak hesaplanıyor.
9 GÜN TATİL OLACAK MI?

En çok merak edilen konulardan biri de "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusu oldu. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı, önümüzdeki süreçte yetkili kurumların duyurusuyla netlik kazanacak.