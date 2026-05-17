Diyanet açıkladı: 2026-2027 Umre başvuruları başladı! İşte kayıt tarihleri ve başvuru şartları

Diyanet açıkladı: 2026-2027 Umre başvuruları başladı! İşte kayıt tarihleri ve başvuru şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-2027 umre dönemine ilişkin başvuru sürecini resmen başlattı. Umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için kayıt tarihleri, başvuru şartları ve organizasyon detayları belli olurken, gözler e-Devlet ve Diyanet üzerinden yapılacak işlemlere çevrildi.

Giriş Tarihi: 17.05.2026 11:55 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 11:58
Yeni dönem umre programına katılmak isteyenler için ön kayıt, konaklama seçenekleri, ücretlendirme ve kafile bilgileri de duyuruldu. İlk kez başvuru yapacak vatandaşların yanı sıra daha önce umreye gitmiş kişiler için uygulanacak şartlar da açıklandı. Peki, umre başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

UMRE BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "2026-2027 Yılı Umre Organizasyonu" kapsamında birinci dönem kayıtları başladı. Umre programı başvuruları il ve ilçe müftülüklerinden ve e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.

Başvurular için kullanılabilecek bankalar şöyle sıralandı:

Halk Bankası
VakıfBank
Ziraat Bankası
Emlak Katılım Bankası
Albaraka Türk Katılım Bankası
Ziraat Katılım Bankası
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Vakıf Katılım Bankası
Türkiye Finans Katılım Bankası

A- BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ:

1. Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Koordinatörlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatıracaklardır.

2. Ücretler Halk Bankası, Vakıf Bankası, Ziraat Bankası, Emlak Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Şubelerinden yatırılabilecektir.

3. Ücretini yatıran umre yolcuları İl/ilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda devlet üzerinden kayıtlarını yapabileceklerdir.

4. Umre yolcusu 2026-2027 umre kayıt form dilekçesini 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edecektir.

5. Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport teslim edilecektir.

6. Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Konjuge Meningokok Menenjit aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.

NOT:

1- Kayıtlar için acele ediniz, kontenjanlar son başvuru tarihinden önce dolabilmektedir.

2- Uçakların gidiş geliş tarihlerinde yoğunluk, slot durumu veya olağan dışı durumlar ve diğer etkenler sebebiyle

3- 4- değişiklik olabilmektedir. Bu gibi istisnai durumlarda Kafilelerin uçuşları broşür dışına çıkılarak en fazla 7 gün önce veya sonrasına planlama yapılabilecektir. Herhangi bir sebeple umre vizesi alındıktan sonra vazgeçen ziyaretçilerden umre vize ücreti kesintisi yapılacaktır. Aynı ilden kayıt yaptırıp farklı havalimanı seçenler iç hat bağlantısı imkanı olmaması durumunda kayıt yapılan ilin seyahat şartlarına uygun hareket edecektir.

5- Diyanet İşleri Başkanlığı belirtilen programların iptaline, gidiş-dönüş tarihlerinde değişiklik yapmaya ve gerekli hallerde her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

B- UMRE YOLCULARINA VERİLECEK HİZMETLER:

1. Mekke - Medine Otel Konaklama

2. Yiyecek, İçecek

3. Cidde - Mekke - Medine arası ulaşım

4. Uçak Bileti ve Vize Alımı

5. Mekke Servis Hizmeti 6. Mekke ve Medine Ziyaret Yerleri

C- UMRE YOLCULARINA VERİLECEK ESER VE MALZEMELER:

1. Kur'an-ı Kerim

2. Umre Yolcusu Rehberi

3. Hac ve Umre duaları

4. Adım Adım Umre Rehberi

5. Seyahat El Çantası

6. Seccade ve Tespih

7. İpli Sırt Çantası

8. Maske

