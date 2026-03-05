Trend Galeri Trend Yaşam DİYANET FİTRE BEDELİ 2026 | Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL olarak belirlendi, kimlere verilebilir?

DİYANET FİTRE BEDELİ 2026 | Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL olarak belirlendi, kimlere verilebilir?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fitre ve fidye konusuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tutar, yapılan değerlendirmelerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bir kişinin günlük gıda ihtiyacı esas alınarak belirlenen miktar, oruç tutamayanların ödeyeceği fidye bedelini de kapsıyor. Vatandaşlar ise "Fitre ne kadar oldu, kimlere verilir, kimlere verilmez?" sorularına yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 05.03.2026 18:42
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar yeniden gündeme geldi. 2026 yılı için kişi başı fitre tutarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Belirlenen miktar, bir kişinin günlük gıda ihtiyacı esas alınarak hesaplanırken aynı zamanda oruç tutamayanların ödeyeceği fidye bedeli için de ölçü kabul ediliyor.

2026 FİTRE BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.

İşte 2026 yılı için kişi başı hesaplama tablosu:

Süre Kişi Sayısı Ödenecek Tutar
1 gün 1 kişi 240 TL
1 gün 4 kişi 960 TL
30 gün 1 kişi 7.200 TL (fidye)
30 gün 4 kişi 28.800 TL
FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir.

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fitre ve zekatın verilebileceği kişiler Kur'an-ı Kerim'de (Tevbe Suresi, 60. Ayet) açıkça belirtilmiştir. Temel kural, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı, dinen yoksul sayılan Müslümanlara verilmesidir.

Kimlere Verilir: Yoksullar, düşkünler, borçlular, ihtiyaç sahibi öğrenciler, fakir olan kardeşler, amca, dayı, hala, teyze ve onların çocukları.

Kimlere Verilmez: Anne, baba, büyükanne ve büyükbabalar (usûl), çocuklar, torunlar (fürû) ve eşler birbirlerine fitre veremezler. Ayrıca dinen zengin sayılan kişilere de fitre verilmez.

FİTRE VE FİDYE NERE GÖRE, NASIL HESAPLANIR?

Hadislerde fitre miktarı; buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.

FİDYE VE FİTRE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Bu iki kavram sıklıkla karıştırılsa da uygulama amaçları birbirinden farklıdır:

Fitre (Sadaka-i Fıtır): Ramazan Bayramı'na ulaşan, nisap miktarı mala sahip olan her Müslümanın şükür amacıyla verdiği sadakadır. Bayram namazı vaktine kadar verilmesi vaciptir.

Fidye: İhtiyarlık veya kalıcı bir hastalık gibi mazeretler nedeniyle oruç tutamayan ve daha sonra kaza etme imkanı olmayan kişilerin, tutamadıkları her gün için ödedikleri bedeldir.

Bu yılki fidye miktarı da 1 gün için 240 TL'dir.