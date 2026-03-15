DİYANET FİTRE BEDELİ 2026 | Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL olarak belirlendi, kimlere verilebilir?

Ramazan ayının başlamasıyla fitre ve fidye konusu yeniden gündeme geldi. Bu yıl ödenecek tutar, günlük gıda ihtiyacı esas alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Oruç tutamayanlar için fidye bedeli de bu hesaplamaya dahil edildi. Vatandaşlar, fitrenin miktarını ve kimlere verilip verilmeyeceğini araştırıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.
İşte 2026 yılı için kişi başı hesaplama tablosu:
|Süre
|Kişi Sayısı
|Ödenecek Tutar
|1 gün
|1 kişi
|240 TL
|1 gün
|4 kişi
|960 TL
|30 gün
|1 kişi
|7.200 TL (fidye)
|30 gün
|4 kişi
|28.800 TL