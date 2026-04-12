DİYANET İŞLERİ 3209 PERSONEL ALIMI: Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görev alacak 3209 personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımına ilişkin ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve şartları neler?

Giriş Tarihi: 12.04.2026 11:40
DİYANET İŞLERİ 3209 PERSONEL ALIMI: Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine 3209 din görevlisi alımı yapılacak. Diyanet personel alımına ilişkin ayrıntılar bakanlık bünyesinde görev almak isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar

DİYANET İŞLERİ 3209 PERSONEL ALIMI: Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve şartları neler?

Diyanet tarafından yapılan duyuru;

Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet Akademisi Başkanlığına aday din görevlisi (imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi) alımı yapılacaktır.

DİYANET İŞLERİ 3209 PERSONEL ALIMI: Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları

taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını

taşımak,

3. Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip

olmak,

4. 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123,

ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli

olarak çalışıyor olmamak.

• Adaylar sadece bir kontenjan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin

feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir)

yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması

halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

DİYANET İŞLERİ 3209 PERSONEL ALIMI: Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve şartları neler?

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 20.04.2026-04.05.2026 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.