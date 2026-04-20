DİYANET PERSONEL ALIMI YAPACAK! Diyanet İşleri Başkanlığı 3209 din görevlisi alımı ne zaman, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 3209 din görevlisi alımı, taşra teşkilatında görev almak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İmam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi kadrolarına yönelik gerçekleştirilecek süreçte başvuru tarihleri, yöntemleri ve şartlara ilişkin detayların resmi duyurularla açıklanması bekleniyor. Adaylar, alım sürecinin sınav ve değerlendirme aşamalarına dair gelişmeleri de yakından izliyor.

Giriş Tarihi: 20.04.2026 09:37
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan 4/B sözleşmeli personel kadroları için yeni bir alım süreci başlatacağını duyurdu. Yerleştirmelerde 2024 KPSS puan sıralaması temel alınacak ve her kadro için belirlenen kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ VE TARİH ARALIĞI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak din görevlisi alımı için başvurular, 20 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Mayıs 2026 günü saat 16.30'da sona erecektir.

NEREDEN VE NASI BAŞVURULUR?

Adaylar, başvurularını yalnızca Diyanet'in resmî sınav sistemi olan sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak tamamlayabilecektir.

ADAYLARDA ARANAN TEMEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR

Bu kapsamda başvuru yapacak adayların bazı genel ve özel koşulları sağlaması gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen genel memuriyet şartlarını karşılamak,
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın atama ve yer değiştirme esaslarında yer alan ortak nitelik kriterlerine uygun olmak,
Başvurulan kadroya göre belirlenen eğitim düzeyinden mezun olmak,
2024 KPSS'de ilgili puan türlerinden (lisans için KPSSP124, ön lisans için KPSSP123, ortaöğretim için KPSSP122) en az 50 puan almış olmak,
Görev yapılacak unvan için herhangi bir engel durumunun bulunmaması,
Hafız kontenjanına başvuran adaylar için hafızlık belgesine sahip olmak,
Kurum bünyesinde aynı unvan grubunda kadrolu ya da sözleşmeli olarak görev yapmıyor olmak.

