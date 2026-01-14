Diyet listelerini unutun! 90 kilo veren kadın sırrını açıkladı: “Sadece bu 4 kuralı uyguladım”

Kilo verme süreci, özellikle yüksek kilolarda olanlar için çoğu zaman ulaşılması güç bir hedef gibi algılanabiliyor. Ancak bu algıyı yıkan gerçek hikayeler, imkansız denilen dönüşümlerin aslında mümkün olduğunu gösteriyor. 2020 yılında 27 yaşındayken kilosunun hayatını olumsuz etkilemeye başladığını fark eden Molly Berger de bu ilham verici örneklerden biri. Büyük ve ani kararlar yerine küçük ama sürdürülebilir adımlar atmayı tercih eden Berger, zamanla hayatını tamamen değiştirmeyi başardı. Bugün geriye dönüp bakıldığında, tam 90 kilo veren bu kadın pek çok kişiye umut ve motivasyon kaynağı oluyor.